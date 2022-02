Inicia fiscalía estatal investigación sobre el asesinato de exdiputado local

El exdiputado Daniel Palafox Suárez, quien fue hallado sin vida en Guaymas el viernes 4 de febrero, era uno de los cinco imputados por el delito de robo agravado en la casa del también exlegislador Rodolfo Lizárraga Arellano, informó Claudia Indira Contreras Córdova. Durante la conferencia de prensa de este martes, la fiscal estatal detalló que el pasado 18 de enero personas armadas ingresaron al domicilio del exdiputado Lizárraga, donde se cometió un robo con violencia mientras la casa se encontraba habitada.

“Dentro de los datos de prueba que tenemos ha llegado información de una planeación, una organización, para llevar a cabo este delito. Previamente a este, en el mes de octubre, ya había sufrido un intento de robo una hermana del exdiputado, posteriormente a ello sucede esto”, comentó la fiscal. Por el delito han sido detenidos Jesús Iván Acevedo, regidor del Ayuntamiento de Guaymas por Fuerza Por México; Roberto Palafox Suarez, asesor jurídico; Brayan Alberto Suárez Ponce, pareja sentimental del exdiputado Lizárraga, y José Luis Angulo Tapia.

Asimismo, agregó la fiscal, el exdiputado Daniel Palafox Suárez, quien era suplente de Lizárraga Arellano, también estaba vinculado al proceso antes de su reciente asesinato en que le fueron amputadas ambas manos, por lo que el caso está siendo investigado por la Fiscalía. Contreras Córdova añadió que el posible motivo del robo se debe al presunto préstamo o financiamiento que se otorgó para la campaña electoral, sin embargo, se exigió la devolución del recurso.

El gobernador Alfonso Durazo complementó la información sobre el caso al agregar que la motivación del asalto fue por el supuesto rumor de que el exdiputado Lizárraga Arellano tenía en su domicilio hasta 7 millones de pesos. “Eso fue lo que despertó la codicia y motivó, esa es la línea más fuerte de investigación, el asalto a esta casa en busca de ese recurso. Cabría agregar que hay otras imputaciones en contra del regidor Iván Acevedo”, puntualizó el mandatario estatal.

Se casará la maestra Elba Esther Gordillo los días 11 y 12 de febrero en Oaxaca

Mientras muchas jovencitas andan en busca de su príncipe azul para casarse, la maestra Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente nacional de los trabajadores de la educación (SNTE), anunció públicamente que el próximo viernes 11 de febrero contraerá matrimonio por tercera ocasión por la vía civil y, al siguiente día 12, por la iglesia, en la ciudad de Oaxaca…El contrayente es Luis Antonio Laguna Gutiérrez, su abogado, de 36 años de edad…A la boda asistirán unas 150 personas, todas muy allegadas a Elba Esther y a su novio. No sé cuántos años tenga de edad la Gordillo, se mira muy jovial y feliz. Además, las mujeres no tienen edad, menos ella que tiene mucho dinero.

Gordillo Morales estuvo en prisión por el presunto delito de “lavado de dinero”, y dejada en libertad en el año 2018. Dicen las malas lenguas salió libre por órdenes precisas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Qué bien, fue una buena dirigente sindical, además amasó una gran fortuna que la guarda en los diferentes bancos de los estados del país y en el extranjero. Además, tiene muchas propiedades a nombre de otras personas y algunas a su nombre. A Elba Esther la querían mucho los maestros, pero como en toda organización sindical las “grillas” no cesaron hasta que lograron derrotarla…Ahora se dedicará al hogar y a descansar por un tiempo.

El PAN se encuentra en la lona, pero ya empezó a mover una manita

Después de la derrota que les propinó Morena a los partidos PAN, PRI y PRD, estos “quedaron tendidos en la lona” sin ganas de levantarse. Al PAN (Partido Acción Nacional) se le empezó a “mover una manita” la semana pasada y el inicio de esta, debido a que cambiaron de dirigente estatal, con la presencia de su líder nacional, Marko Cortez, que llegó a Sonora y encontró un partido bien organizado en los cuatro años de la dirigencia de Ernesto Munro Palacio. Con los nuevos nombramientos el blanquiazul inicia su carrera por la presidencia de la república.

Los panistas saben que en las próximas elecciones del 2024 será difícil ganarles a los candidatos de Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero todo es posible dentro de la democrática mexicana. El presidente quiere, por su parte, una revocación de mandato, para el próximo mes de abril, para que la ciudadanía decida si renuncia el presidente o termine su administración. López Obrador se encuentra a la mitad del camino, todavía le quedan tres años para terminar su mandato. Siento como que él se quiere ir de la presidencia, pero no tiene hombres y mujeres de confianza para dejar la dejar el país y una santa paz. Mucha violencia.

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra bien noqueado y no da “señales de vida”. Está inmóvil y sin que nadie le ayude a levantarse. Parecer que falta mucho para las próximas elecciones, pero no. El edificio del PRI estatal se ha convertido en un “elefante blanco”, en donde uno llega, realiza en recorrido por sus amplios espacios, y nos hay nadie que les diga ¿qué se le ofrece? A como está la situación, la CTM se podría convertir en un partido político, porque tienen muchos “militantes” que aportan cierta cantidad de dinero para su mantenimiento.

Este martes recorrí tres hoteles de Hermosillo, en donde también cuentan con el servicio de restaurante tipo “bufete” y grande fue mi sorpresa al pasar a buscar a una persona y ver a estos (restaurantes) con una ocupación de más del 50 por ciento, lo que significa que no hay crisis económica y que estos negocios les dan cabida a todos los clientes. Ya lo he comentado en este mismo espacio, es difícil que un restaurantero le diga no a un cliente, o que lo corra, para que este se vaya a otro restaurante. A pesar de que Hermosillo se encuentran en semáforo epidemiológico naranja, las autoridades han sido por “alcahuetas” con los restauranteros. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

Correo electrónico: [email protected]

Twitter: elreporteroson