El presidente López Obrador debe de terminar con su Fabia en contra de algunos empresarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra de pleito permanente con algunos poderosos empresarios del país y con periodistas que no están de acuerdo en su forma de gobernar. Con los empresarios se enojó desde que era candidato presidencial y, con los comunicadores, por criticar las fallas que ha tenido en administración. Al mandatario no le gusta que hablen mal de su gobierno, porque para él, primero los pobres y punto… Qué bien.

Sin embargo, ya es tiempo de que recapacite y busque un acercamiento con los empresarios, sus supuestos enemigos, para que México no se hunda más. Si el presidente no reacciona a tiempo y la pandemia del Coronavirus sigue creciendo, México entrará en el renglón de los países pobres del mundo. Las empresas son indispensables para la creación de empleos para millones de trabajadores y de esta forma reactivar la economía nacional que está cayendo poco a poco.

El presidente se “monta en su macho” y ni quién lo baje, esto afecta a México y a los mexicanos, por lo que ya es tiempo, después de tres años de gobierno, que entre en cordura y busque el diálogo entre el sector privado, que solo quiere trabajar en armonía. Por el bien de todos, es hora de que ambos sectores de pongan de acuerdo y que las cosas vuelvan a la normalidad. Esto crea una tensión muy fuerte entre los gobiernos estales y municipales con los empresarios locales.

Asimismo, el presidente inició una campaña en contras de periodistas que no están de acuerdo en la forma de gobernar, que los cataloga como enemigos. Los comunicadores solo están cumpliendo con su labor de informar con la verdad, como lo han hecho siempre. Esto le puede traer problemas al presidente, que después de medio camino recorrido, podría venir su debacle y ahora sí, echarse en contra a los medios de comunicación y sus periodistas y colaboradores…Esto es muy grave.

Los periodistas tienen mucha tela de donde cortar, porque desde hace muchos años conocen a López Obrador y saben mucho de su vida pública y privada. Que ahora se quiere convertir en el Mesías que viene a salvar a México, es otra cosa. El presidente quiere actuar como si fuera muy pobre y que apenas le alcanza el sueldo para mal comer, como a muchas familias de México. Claro, esta solo es una farsa que le ha dado buenos resultados para llegar hasta donde está.

Al presidente lo único que le hace falta es que salga a las calles de la Ciudad de México “a botear” para juntar dinero y poder comer…Solo es cuestión de verlo en las conferencias de prensa mañaneras en donde solo le falta que les pida dinero a los reporteros de la fuente de gobierno. De esta forma también le habla a la gente pobre -económicamente- para que estos crean que está a la misma altura que ellos…Esta forma la ha utilizada López Obrador en su larga trayectoria política.

Sonora se ha convertido en un cementerio clandestino; alguien tiene que hacer algo

Sonora se ha convertido en un cementerio clandestino, en donde a diario se descubren fosas en donde se encuentran esqueletos completos de personas y varios huesos regados que no pertenecen a una misma persona. No sé qué piensa hacer el Gobierno del Estado para acabar con esta situación en donde están involucradas cientos de madres de familias buscadoras de resto de sus familiares…Esta tarea la deben de realizar trabajadores del gobierno estatal.

No tienen porque las señoras dejar sus obligaciones del hogar para salir a las calles en buscar de los restos de sus familiares. Estos restos son localizados por tips que las mismas autoridades les pasan, también por vecinos que en su momento vieron cuando hicieron las tumbas y los enterraron, pero que no denunciaron por temor a represalias de las bandas delictivas. Las fosas son cavadas a plena luz del día y todo lo hacen para que el occiso tenga una cristina sepultura.

Además, para que los animales del monte y los perros no hagan pedazos los cuerpos y sean encontrados completos. Los asesinos quieren que los familiares encuentren los cadáveres, porque en muchas ocasiones los dejan hasta con mensajes, diciendo el porque los mataron…Como usted se puede dar cuenta, esta es una tarea policiaca y no de la sociedad civil y, menos de las madres de familia…Leí una nota en donde decía que el gobierno de Sonora apoyaba a las buscadoras. No las debe de apoyar, sino realizar esas tareas el Estado. No tienen por qué arriesgarse las mujeres.

La última palabra la tiene el gobernador Alfonso Durazo Montaño, sirve para que ponga a trabajar a sus “aviadores” y desquiten el sueldo que se les paga puntualmente…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

