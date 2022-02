Los comerciantes fomentan más la crisis económica con alza en los productos y servicios

Los comerciantes de productos alimenticios básicos, no se tientan el alma para subirles los precios y esto provoca más crisis económica en los hogares, en donde ningún salario alcanza. Es necesario volver a tiempos de antes, en donde una Secretaría del Gobierno federal controlaba los precios de la tortilla, frijol, arroz, café, pan, carne, frutas y verduras, entre otros. Ahora, todos se despachan con la “cuchara grande” y ni quien les diga nada. Esto nada más por citar a los productos de primera necesidad, pero las alzas se aplican al vestido, calzado y demás.

La comida, el vestido y el calzado, siempre serán productos de primera necesidad, de la canasta básica. Las familias sonorenses cada vez compran menos en los grandes almacenes, que en su gran mayoría son empresarios de fuera que se llevan el dinero, ya que son pocos los ricos de Sonora que arriesgan su capital y prefieren guardarlos debajo del colchón. En parte tienen razón, porque en estos nuevos gobiernos no existe seguridad para la inversión. Esto, aunado a la pandemia del Coronavirus, los sonorenses nos estamos atrasando. Es necesarios que se active la inversión.

Los gobiernos federal y estatal deben de brindar seguridad y apoyar la inversión, tanto a los grandes empresarios, como a los medianos y pequeños, porque solo así Sonora saldrá adelante en esta crisis que está afectando a todos. Estos, los empresarios, deben de ponerse a la altura de la situación y medirse al autorizar las alzas en los productos y servicios. Dicen los gobiernos que no hay dinero y, si estos no tienen, menos los trabajadores y empleados, que en su gran mayoría ganan el salario mínimo…Además, hay que tomar en cuenta que existe desempleo.

En el tiempo que llevamos con la pandemia del Coronavirus, muchas empresas han cerrado sus puertas y no han podido abrir nuevamente por falta de capital, ya que se vinieron “a pique” y es difícil volver a levantarse…Otras trabajan endeudadas y son las que la presión las está obligando a incrementar los precios, pero esa no es la solución, ya que al poco tiempo no van a tener que vender ni barato ni caro. Creo que el pueblo, los sonorenses, deben solidarizarse para sacar adelante al estado, pero no dejando sin comer a los que menos tienen. Hay que reflexionar bien.

Inaugura Toño Astiazarán remodelación del kiosco y plaza de Suaqui de la Candelaria

El kiosco de la comunidad de Suaqui de la Candelaria y la plaza en que se ubica, espacios emblemáticos ligados a las tradiciones de sus habitantes, fueron puestos en servicio por el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, luego de los trabajos de rehabilitación. Toño fue acompañado por su esposa Patty Ruibal de Astiazarán y los regidores de la Comuna, Joel Hernández, Eduardo Acuña y Antonio Contreras.

Asimismo, de César Rubén Rascón Muñoz, director de CMCOP; Aída Montaño, Carlos Munguía, y Manuel Enríquez, miembros del ejido en esta población ubicada en el área rural poniente de Hermosillo. El alcalde entregó la mejorada plaza y kiosco, que se ubica frente a la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, donde se reúnen familias a diario y se celebran las fiestas patronales.

Por tratarse de una obra concertada, participaron en el financiamiento el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal de Concertación (CECOP) con el 70 por ciento de los recursos invertidos; el Gobierno Municipal a través de CMCOP aportó 62 mil 482 y otros 62 mil 482 las autoridades ejidales de esta población. Los trabajos incluyeron remodelación del Kiosco, de la plancha de concreto sobre la que se ubica, impermeabilización, pintura y paisajismo.

Al término del acto, Toño se sumó a una cabalgata por calles del lugar y asistió al tradicional rodeo en el cual disfrutó de una exhibición de destrezas ecuestres, en un ambiente de camaradería con lugareños y visitantes, entre los que se contó Arturo Contreras, Comisario de Miguel Alemán. Durante su estancia, Toño Astiazarán confirmó su compromiso con los habitantes del ejido Suaqui de la Candelaria de gestionar la instalación de paneles solares que alimenten de energía el equipo por este concepto…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

