Los sonorenses continúan contagiándose de Covid-19 a pesar de estar vacunados

En Sonora no cesan los contagios del Coronavirus, a pesar de que su población guarda las medidas de protección indicadas por las autoridades de Salud. Han bajado las muertes y las hospitalizaciones porque los médicos ya saben que recetar para que los enfermos pasen unos días aislados en sus hogares. La población en general usa cubrebocas y se lava las manos muchas veces al día, lo que significa que todavía no se frena el mal que ha atacado a miles de sonorenses.

Los hospitales y clínicas del gobierno continúan recibiendo enfermos de Covid-19, pero estos ya no se hospitalizan y son enviados a sus hogares para que sigan contagiando a toda la familia. Son largas las filas de personas que se hacen a diario la prueba en los centros de vacunación que la secretaría de Salud tiene instalados en diferentes sectores de los municipios. Si usted presenta refriado, los médicos les recetan tratamiento en contras de Covid-19, para prevenir el contagio.

Muchas personas de Sonora, principalmente de Hermosillo, han cruzado la frontera para vacunarse en las ciudades de Nogales y Tucson, Arizona. Me imagino que esto ha sucedido en otros estados fronterizos, por la falta de confianza en el sector Salud de Sonora y de México. En el “otro lado” hay muchos lugares en donde las personas se pueden vacunar sin ningún costo y sin perder tiempo, como ocurre en Hermosillo y otros lugares de la entidad…cuídense, vacúnense.

Los afiliados al Seguro Social, Isssteson e Issste, lo piensan más de dos veces para asistir a consulta con su médico familiar, por temor a contagiarse de Covid-19 y, con toda razón, ya que pueden ir por sus medicamentos y podrían enfermarse de este mal, que muchos no la han librado y mueren. Sin embargo, la gran mayoría, por necesidad, tienen que hacer acto de presencia para ser consultado. Ni modo, hay que ponernos en las manos de Dios para no enfermarse.

En las clínicas y hospitales privados no se tiene información, porque no es fácil para los reporteros conseguirla y, los gerentes de estas empresas no informan en comunicados, como lo hacen las instituciones de Salud de los gobiernos federal y estatal. A pesar de que Sonora se encuentra en color naranja en el semáforo de la salud, los niños, adolescentes y jóvenes continúan asistiendo a clases y los restaurantes y fondas siguen operando en forma normal. ¿Quién los entiende?

Inicia Toño plan de obra municipal “Hermosillo CRECE” con inversión de 550 millones de pesos

De 240 millones de pesos que había de recurso para obra pública, tan solo en este programa se van a invertir 550 millones, y eso es algo que nos entusiasma y nos compromete”, afirmó el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán Gutiérrez, al arrancar el paquete de obras “Hermosillo CRECE”. Dijo que el plan de inversión para la capital sonorense con el arranque de trabajos para recarpetear 16 mil 393 metros cuadrados que abarca la avenida Veracruz, desde su confluencia con la calle Reforma hasta el Bulevar Rodríguez.

Adelantó que con el programa Hermosillo Crece se recarpetearán otras 17 vialidades principales de la ciudad que actualmente están llenas de baches, con lo que en su momento tendrán una mejoría importante en beneficio de todos sus usuarios, lo que le abonarán al propósito de que Hermosillo deje de estar en el nada honroso primer lugar en baches en el País. Anunció también que el plan incluye el arreglo integral en su infraestructura y equipamiento de 11 parques, 2 centros Hábitat y 3 unidades deportivas, para que las familias hermosillenses tengan lugares públicos dignos a donde salir, convivir, aprender y practicar deportes.

“Todo esto lo estamos haciendo con un esfuerzo extraordinario de las y los hermosillenses, por eso lo celebro, pero también aprovecho para agradecer en todo momento la voluntad del gobernador del estado y del gobierno federal de sumarse a este esfuerzo, yo estoy seguro que a Hermosillo le va a ir muy bien, no solo con el esfuerzo propio, sino con lo que habremos de gestionar con los otros niveles de Gobierno”, expresó…Muy bien.

El presidente López Obrador no controla a sus dos hijos, menos a un país como México

El presidente Andrés Manuel López Obrador anda “hecho bolas”, porque mientras él predica con llevar un gobierno austero y de cero corrupciones, sus hijos mayores no comulgan con esa política y viven como príncipes. El presidente dice que no está al tanto de los que hacen sus hijos, porque son mayores, casados y con hijos y, tiene razón…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

