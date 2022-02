Sonora se ha convertido en un panteón clandestino; todos los días se encuentran fosas

Después de cuatro meses del gobierno que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño, todavía no se mira nada claro en cuanto a seguridad en Sonora. Continúan los enfrentamientos a balazos, asaltos a personas, domicilios y empresas, sin que ninguna autoridad informe de la situación.

Es lamentable que los sonorenses estemos viviendo en un estado de inseguridad, en crisis económica, con desempleos y empleos mal pagados. ¿Qué nos espera en un futuro?

Además, todos los días encuentran cuerpos enterrados en los diferentes municipios de la entidad, lo curioso es que no es la policía la que encuentran estos cuerpos, sino de personas, en su gran mayoría mujeres, de la sociedad civil. No se sabe qué hacen los elementos de la policía estatal y las municipales, ya que en lo hechos criminales llegan cuando ya no hay nada qué hacer. La policía preventiva de seguridad pública no está haciendo nada para evitar los crímenes.

Las autoridades se “lavan las manos” diciendo que son ajustes de cuentas entre integrantes de bandas delictivas. Las personas fallecidas me imagino que tenían domicilios, madres, padres, hermanos, esposas, hijos, entre otros, por lo que no se tendrá problemas para dar con los jefes de estas bandas delictivas que operan en Sonora. Solo es que cuestión que se investigue a fondo para desintegrar a estos grupos que tienen temerosa a la sociedad sonorense. Creo que sí se puede.

Sonora hasta no hace muchos años era un estado tranquilo en donde se podía caminar por las calles de noche sin temor. Ahora, no se tiene seguridad ni de día, por temor de ser alcanzado por una bala perdida, ya que las balaceras se registran en todas partes, en la plaza pública, en los centros de diversión, en los restaurantes, entre otros lugares. Muchas personas portan armas cortas en su cuerpo y, en sus vehículos armas largas conocidas como “cuerno de chivo”.

Los sonorenses necesitan ver un cambio real y que regrese la tranquilidad a los 72 municipios del estado. Los cuerpos que se han encontrado enterrados nos dan una idea de cuántas fosas más habrá en todo el territorio sonorenses. Mi pregunta es, ¿Quién o quiénes les pasan los tips a las mujeres buscadoras que se van directo a donde se encuentran los cadáveres? Esta tarea la deberían de hacer los policías estatales. Sonora se ha convertido en un panteón clandestino.

Se espera más frío para Sonora, por lo que hay que abrigarse bien para evitar enfermarse

Se espera que el miércoles 2 de febrero, ingrese por el noroeste del estado, un nuevo frente frío, que hará interacción con la corriente en chorro polar y una vaguada polar, ocasionando fuertes rachas de viento con bajas temperaturas por las noches y mañanas.

Existen probabilidades de que a este fenómeno se le sume otro de similares condiciones en un lapso corto, pero su entrada sería por la zona norte del estado. En las regiones norte, noreste y oriente de la entidad, se pronostican lloviznas dispersas y caída de aguanieve en las partes altas de la región serrana, de acuerdo con la información de los servicios meteorológicos de México y los Estados Unidos.

Se prevé que las condiciones de lloviznas y vientos fuertes se presenten durante miércoles y jueves. En Hermosillo podrían presentarse temperaturas mínimas de 3 a 5 centígrados, siendo de jueves a sábado los días más fríos. Protección Civil del estado, en coordinación con Protección Civil nacional y la Comisión Nacional del Agua, emiten aviso por las condiciones meteorológicas que se avecinan en las regiones norte, noreste, centro y oriente.

Actualmente se espera que las temperaturas de -4°C, -6°C, o menores, podrían registrarse en la región fronteriza con Arizona y zona serrana del estado, durante el miércoles por la noche y jueves; en los municipios de la frontera con Chihuahua se espera que se registren temperaturas mínimas hasta de -6 a -2 centígrados; en los municipios de la región central de 4 a 8 centígrados, en la región noroeste de 1 a 4 centígrados y en el sur de 5 a 7 centígrados.

Protección Civil hace un llamado a seguir recomendaciones de las Capitanías de Puerto e informarse sobre los avisos meteorológicos que se emitan en la jornada, ya que se esperan rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en el Mar de Cortés de miércoles a jueves.

Ante este escenario, Protección Civil estatal emite un aviso preventivo a la población en general, principalmente a quienes habitan regiones consideradas de alto riesgo para que extremen precauciones y atiendan las recomendaciones adicionales que dispongan las autoridades locales…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

