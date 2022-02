Empatan sin goles Pumas y América

Las Águilas rescataron un punto que podría sostener el proyecto de Santiago Solari

Pumas no pudo superar a uno de los peores América de los Torneos Cortos y terminó igualando 0-0 con Las Águilas, que rescataron un punto que podría sostener el proyecto de Santiago Solari.

Los de Coapa sacaron la casta, evitaron la catástrofe y, aunque no salieron del fondo de la tabla sí lo hicieron con vida de CU y con un resultado que parecía imposible.

El duelo inició caliente en el área azulcrema con un punterazo de Juan Dinenno, que Guillermo Ochoa se tiró para desviar.

Minutos más tarde, Juan Otero respondió y en la siguiente jugada, tras una mala salida auriazul, Valdés no pudo vencer a Talavera.

Después de más polémica arbitral, por dos exigencias de penal americanistas, que situaciones en el área, y hasta un conato de bronca en el medio, la tribuna volvió a vibrar con una clara de Pumas, que terminó con un remate de Favio Álvarez tapado de forma heroica por Jordan Silva.

Los Pumas cerraron mejor al primera mitad y por poco abren el marcador con un largo tiro de Juan Dinenno, que rozó el palo de Ochoa e hizo cantar a la afición, de tan cerca que quedó el disparo.

Pero el entretiempo le bajó las revoluciones al partido y le puso un escenario cómodo a las Águilas, que durante 20 minutos tuvieron maniatados a los del Pedregal y que incluso se pudieron ir al frente de no ser por una sublime atajada de Alfredo Talavera, que estaba en duda para jugar, a un fuerte remate de Salvador Reyes.

Pumas se perdió solo, pues al 10 del final se quedó con uno menos por una roja a Diogo Oliveira, tras golpear a Ochoa y provocar un juego peligroso.

América no echó la carne al asador pues se cuidó de la contra por lo que se conformó con una unidad engañosa, que, parece, le dará oxígeno.