Empata el Barcelona ante el Nápoli

El mexicano Hirving Lozano no fue convocado al estarse recuperando de una lesión en el hombro sufrida en la pasada Fecha FIFA con la Selección

El Barcelona no pudo sacar ventaja en el Camp Nou y se conforma con empatar 1-1 con el Nápoli en la Ida de la Ronda Preliminar a Octavos de Final de la Europa League.

Piotr Zielinski adelantó a los visitantes, pero Ferran Torres igualó por la vía del penal al 59′.

Con esto, el ganador de la Vuelta tendrá el pase a los Octavos de Final, recordando que el gol de visitante ya no cuenta en los torneos de clubes de la UEFA a partir de la presente edición.

Esta fue la primera vez desde 2003-04 que el Barcelona no compite en la ronda de eliminación directa de la Champions, torneo que ha conquistado cinco veces. No pudo sortear la fase de grupos tras un turbulento verano en el que no pudo retener a Lionel Messi debido a una crisis de sus finanzas.

Antes que Messi se marchara al Paris Saint-Germain, los azulgranas nunca faltaron en clasificarse a los octavos de final de la Champions, abarcando todos los 17 años de la trayectoria del astro argentino con el club, coronándose campeones en cuatro ocasiones.