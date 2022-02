Eligen a Cooper Kupp el Más Valioso en el Súper Bowl LVI

El receptor de los Carneros cerró en forma grandiosa la temporada que tuvo con los campeones de la NFL

El receptor Cooper Kupp cerró con broche de oro una temporada de ensueño con los Carneros de Los Ángeles y también a nivel individual al coronarse campeón de la NFL y ser nombrado el MVP (Jugador Más Valioso) del Super Bowl LVI ante los Bengalíes de Cincinnati.

Nosotros creíamos uno en el otro, no me siento merecedor de esto. Es increíble el ser el jugador más valioso del Super Bowl, es uno de los mejores momentos de mi vida y agradezco a mi familia que me apoyó en todo momento”, comentó Cooper Kupp, al final del duelo en el SoFi Stadium.

El número ‘10’ de los Rams se convirtió en la mejor arma de Matthew Stafford para conquistar el Super Bowl, ya que culminó el juego con 8 recepciones, dos de ellas para touchdown, consiguiendo 92 yardas totales en la victoria de Los Ángeles por 23-20 sobre Cincinnati.

Kupp también fue ganador de la ‘Triple Corona’ en la temporada regular 2021-2022 de la NFL, ya que se alzó como el jugador que logró liderar la liga en recepciones (145), yardas aéreas (1.947) y anotaciones (16).