Disfruta de su éxito Bianca Marroquín

La actriz mexicana brilla en el escenario del Ambassador Theatre en su papel de Roxie Hart

Más allá de parar actividades, para Bianca Marroquín la pandemia significó crecimiento personal y profesional en Nueva York.

«Se apagan las luces y baja el telón. Pausa completa y buscamos una nueva forma de existir», recuerda la actriz mexicana.

«Lo tomé como una bendición disfrazada: me ocupé más en mis cosas y en mi vida personal y familiar, pero pasan casi dos años sin nada».

Bibi, como le dicen de cariño, empleó el tiempo en mejorar y compartir conocimientos con otros aspirantes a actores y bailarines.

«Compramos una casa de campo a hora y media de Nueva York. Creamos un ambiente de amor con mi esposo, Joseph, y las niñas. Teníamos todas nuestras energías en eso y me empezaron a llegar proyectos.

«Mi esposo me dijo que no lo rechazara. Me compró una barra de ballet, (hicimos) un estudio en el sótano y ahí empecé a dar clases de ballet, charlas y master class», explica la regiomontana, de 47 años, en entrevista.

Luego de aprender a usar programas de edición, reinventarse en educación e incluso descubrirse como chef, volvió a los escenarios con Chicago.

«Me llega la invitación de los productores, yo creyendo que iba a ser como Roxie (Hart), pero me dicen ‘esta vez, como Velma (Kelly)’. ¡No me lo habría imaginado! Nunca se había dado.

«Velma requiere más precisión y enfoque. Quise ponerle más giros en la silla, más fuerza, más impulso. Obviamente, está la personalidad, que es más fuerte».

Dio positivo por Covid-19

En diciembre, Bianca paró al dar positivo por Covid-19. Durante tres semanas estuvo fuera y las secuelas de la enfermedad fueron vértigo y dolor de ciática.

«Todos los días me levanto con dolor, es mi frustración ahorita. Estoy tratando de cambiar muchos hábitos para mejorar, necesito ser más disciplinada. Con el vértigo no podía dar ni un paso».

Por la ciática, dos veces se ha perdido la obra. Realiza terapia física dos veces por semana e incluye en su rutina acupuntura, yoga y meditación.

Bianca, quien también ha trabajado en El Fantasma de la Ópera, Rent y más, es la única mexicana que ha interpretado los dos protagónicos de Chicago en sus 25 años en escena, pero también fue rechazada en su día por no cumplir con un estereotipo.

«Cuando vine para acá y empezaba a audicionar, me decían ‘no eres lo suficientemente latina’, porque tenía el pelo rojo y chiquitito. Debía tener el cabello negro, largo. Yo era bailarina, no tenía acento, no hablaba como la típica latina porque desde chiquita crecí con educación americana, y pensaba que debían abrir más la mente porque existimos latinos de todo tipo.

«Tomó 20 años para que ahora sea aceptable que un bilingüe sea moda. Ha sido la historia de mi vida, he sido rechazada por hablar bien inglés», comenta.

Respecto a los Óscares, Bianca finalizó felicitando a los mexicanos nominados y aseguró que siente un gran orgullo y respeto por su trabajo, sobre todo por el de su amigo Eugenio Derbez, con quien trabaja en la serie Acapulco.

Resurge Broadway

Tras permanecer 18 meses sin actividad, Broadway volvió a la vida en septiembre pasado con aforos del cien por ciento en todos sus teatros.

Pass Over, en agosto, fue la primera obra de teatro en estrenarse tras el cierre. En junio, Springsteen on Broadway había comenzado una programación limitada.

El 15 de septiembre, El Rey León, Chicago, Wicked y Hamilton levantaron el telón de nuevo, pero la llegada de la variante ómicron, tres meses después, volvió a alterar los planes. Hoy, esta industria, que contribuía anualmente con casi 15 millones de dólares a la economía de Nueva York y empleaba a 97 mil personas, está más viva que nunca.