Denuncia Britney Spears un complot

Lo hizo mediante su redes pero al poco tiempo borró la publicación en la que también amenazaba con demandarlos

Britney Spears acusó en sus redes sociales a sus antiguos agentes de querer matarla y amenazó con demandarlos. Aunque a las pocas horas borró el post donde mencionaba lo ocurrido.

Spears, de 40 años, borró su post de Instagram en el que amenazaba con demandar a la compañía Tri Star y hacía acusaciones contra Lou Taylor y Robin Greenhill.

«La princesa del pop mencionó que antes de que la enviaran a un centro de rehabilitación, Tri Star la llevó a sus oficinas. «Las zorras trajeadas y elegantes… tan amables con su «Estamos aquí para hacerte sentir ESPECIAL» [emoji de pulgar hacia arriba]», escribió, antes de nombrar específicamente a sus antiguos agentes financieros. «Almorcé con Lou Taylor y Robin Greenhill … ellos dijeron ‘¡Britney, mira tu foto en la pared! Con una enorme foto enmarcada en blanco y negro en el pasillo de su oficina. Kate Beckinsale también estaba allí. Me engañaron y me hicieron sentir especial… A LA DERECHA …. Ja, esas mismas personas me mataron una semana después”

También señaló que su padre Jamie Spears «adoraba» a Taylor y Greenhill y «habría hecho cualquier cosa que le pidieran”.

«Mi padre adoraba a esas dos mujeres y habría hecho cualquier cosa que le pidieran. Creo que trataban de matarme… Todavía hoy creo que eso es EXACTAMENTE lo que trataban de hacer».

«Nadie más habría vivido lo que me hicieron» concluyó Spears.»Viví todo eso y lo recuerdo todo. Voy a demandar a Tri Star. Se salieron con la suya y estoy aquí para recordarles cada día de mi preciosa vida».

Los supuestos actos de Taylor y Tri Star han sido analizadas a través de varios documentales sobre la tutela de Spears y el movimiento #FreeBritney. El documental de Netflix Britney vs Spears, por ejemplo, exploró las acusaciones de que Taylor estuvo involucrada en el inicio de la tutela de 2008.

Por su parte, Charles Harder, un abogado de Tri Star, dijo a Billboard en un comunicado que todo lo dicho por la Spears es falso.

Estas afirmaciones son totalmente falsas, así como altamente ofensivas, perjudiciales e inaceptables”.