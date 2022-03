Dejan accidentes automovilísticos 15 lesionados entre el 21 y 27 de febrero

En los siete días se registraron 17 choques entre vehículos, un impacto contra objeto fijo, dos volcaduras, dos salidas de camino y dos caídas de pasajero. Una persona murió

En Hermosillo se registraron 29 accidentes viales entre el 21 y 27 de febrero, que dejaron como saldo a 15 personas con diversos tipos de lesiones y una más murió tras participar en uno de los percances.

De acuerdo a la estadística del Departamento de Tránsito, el fatal hecho vial ocurrió el jueves anterior, siendo la víctima un motociclista que participó en un choque en la intersección de los bulevares Manuel de Jesús Clouthier y Xólotl.

Los agentes atendieron en los siete días, 17 choques entre vehículos, un impacto contra objeto fijo, dos volcaduras, dos salidas de camino y dos caídas de pasajero.

Entre las principales causas de los siniestros se ubicó la invasión de carril, y no guardar distancia, que en cinco accidentes fue el motivo; por no respetar los límites de velocidad, imprudencia del peatón y no respetar señalamiento de alto, se originaron cuatro por cada una de las causales.

Otros tres percances sucedieron por no respetar la luz roja del semáforo y dos más derivaron de la imprudencia del conductor.

La estadística resalta que en los días citados se ubicó a 94 personas incurriendo en conducción punible, en diferentes sectores del municipio.

Los ebrios al volante, que se detectaron durante recorridos y operativos, fueron turnados a las autoridades correspondientes.

Infracciones

Los agentes del Departamento de Tránsito emitieron un total de tres mil 876 boletas de infracción por diversos motivos, durante el lapso.

Por estacionar vehículos en zonas prohibidas se requirió económicamente a 851 personas y a otras por no respetar la luz roja del semáforo.

También se multó a 414 personas que conducían omitiendo el uso del cinturón de seguridad, 331 que fueron sorprendidas combinando la conducción con el uso del equipo de telefonía celular, y a 292 que no respetaron los límites de velocidad.