Debuta Sebastián Yatra como actor

En su debut como actor en la miniserie «Érase Una Vez Pero Ya N»o, de Manolo Caro, el cantante comentó que el público lo conocerá a fondo.

«Es un proyecto del que venimos hablando hace mes y medio, un poco más incluso durante la pandemia. Es un anticuento de hadas, es divertido, el humor de Manolo es negro un poco como el mío por momentos, lo quiero un montón.

«Es bonito, uno poder artísticamente ir por diferentes contrastes, esta serie no le falta el respeto a nadie y la puede ver mucha gente. Me hace mucha ilusión comenzar con esa etapa de mi vida porque desde siempre quise actuar», afirmó Yatra en conferencia de prensa.

Aunque no dio detalles de la trama, ni fecha de estreno, el colombiano aseguró que dará vida a un gigoló, ésta es una de las mejores experiencias que ha tenido, sobre todo que lo ha disfrutado al máximo ya que le implicó retos físicos y de lenguaje.

«Me tocó cambiar mi acento para la serie, lo tuve que hacer más español, así como mi cuerpo porque tengo varias escenas fuertes y ojalá se pueda repetir está experiencia en el futuro.

«Ahorita grabando la serie con Manolo todo el mundo mirándome las nalgas, me sentí muy crucificado», dijo Yatra.

También dijo sentirse orgulloso de ser parte de proyectos como el de Manolo en el que se abordan realidades y promuevan la diversidad.

«El lesbianismo y la homosexualidad es una realidad, no es ningún tabú, es parte normal de la vida de los seres humanos y naturalmente son así.

«Eso está perfecto, ser parte de un proyecto que muestra la realidad desde el amor y lo muestra de una forma bonita y, me siento orgulloso de esto», sostuvo.

Por otro lado, previo a su show en el Auditorio Nacional donde comenzó su gira Dharma, homónimo a su reciente álbum, el cantante recibió nueve premios por parte de su disquera entre los que destacaron: Álbum Dharma, Platino más Oro; «Pareja del Año», Diamante más Platino, más Oro; Platino más Oro; «Runaway», Diamante dos veces Platino, «Tacones Rojos», Oro y «TBT», tres veces Platino.