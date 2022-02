Debuta Orbelín con el Celta de Vigo

El volante mexicano debutó en LaLiga en el duelo en el que los celestes empataron 1-1 con el Levante

Orbelín Pineda sumó sus primeros minutos en Europa.

Tras arribar al Viejo Continente para el 2022, el volante mexicano debutó en LaLiga con el Celta de Vigo, en el duelo en el que los celestes empataron 1-1 con el Levante.

El ex futbolista de Cruz Azul no jugaba desde noviembre de 2021, cuando La Máquina cayó en la Liguilla, hasta este lunes en el duelo en el que Eduardo Coudet lo mandó al campo al 63′ por el tricolor Néstor Araujo.

El primer tiempo estuvo lleno de dinamismo y aunque la pelota le perteneció al cuadro local, la más clara fue para el cuadro granota que no pudo irse arriba en el marcador al 10′, a pesar de que Dani Gómez se plantó solo frente al arco, pero no pudo definir.

Para el complemento, el Celta supo manejar mejor el esférico y tomó la ventaja al 67′ con una diana de Franco Cervi, quien llegó al segundo palo para mandar el esférico a la red con la testa.

Dos minutos después, Orbelín por poco se estrena pues se encontró con un balón perdido en el área chica, pero su remate se estrelló en la zaga rival.

Al 82′, cuando el partido estaba roto, Roger Martí empató, después de recibir un esférico en el área chica y cruzar el esférico.

Al mexicano se le vio participativo y pudo darle el triunfo al Celta con una internada que el arquero tapó bien, usando la pierna para evitar el primer tanto del tricolor.

Los de Vigo llegaron a 32 unidades para colocarse en el noveno sitio de la tabla.