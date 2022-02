Debuta mexicano con el Newcastle Sub-23

El futbolista nacido en El Paso, Texas, no tenía participación desde la Final del torneo Clausura 2021 entre Santos y Cruz Azul del 31 de mayo 2021

Santiago Muñoz por fin debutó en Inglaterra.

El atacante mexicano de 19 años sumó sus primeros minutos como futbolista del Newcastle United, luego de ingresar para el cierre del duelo en el que el equipo cayó 2-0 con el Huddersfield Town, en actividad de la Fase de Grupos de la Premier League Cup Sub 23.

El futbolista nacido en El Paso, Texas, no tenía participación desde la Final del tornrop Clausura 2021 entre Santos y Cruz Azul del 31 de mayo 2021, pero este lunes entró al minuto 64′ del encuentro para buscar revertir el marcador.

A pesar de la derrota, el cuadro albinegro avanzó a los Octavos de Final de la justa tras terminar segundos del Grupo G.

Luego del subcampeonato con los de la Laguna, Muñoz mostró sus deseos por jugar en Europa y terminó en el cuadro de las Urracas, donde no había sumado minutos por lesión, aunque sí había realizado algunos entrenamientos con el Primer Equipo.

El Newcastle United cuenta con los servicios del jugador gracias a un préstamo con opción a compra, que termina en diciembre de 2022.

El equipo Sub-23 de las Urracas volverá a tener actividad el próximo lunes ante el Fulham.