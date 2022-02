Dan Rayados espaldarazo a Aguirre pese a los resultados en el Mundial de Clubes

El estratega del Monterrey aseguró que el equipo no puede detenerse y deberán seguir trabajando para alcanzar los otros objetivos de la institución

La dolorosa eliminación de Rayados de Monterrey ante el Al-Ahly de Egipto en el Mundial de Clubes de la FIFA dejó muchas dudas sobre la permanencia de Javier Aguirre en la institución, pero mediante una conferencia junto con Héctor Moreno comentó con seguridad que seguirá al mando del equipo.

Como lo hacemos siempre, trabajando y entrenando, no hay otra fórmula y no puedes detenerte en cosas que no puedes resolver, así es como el grupo lo entendió. Tenemos el voto de confianza de la directiva y seguimos adelante”, mencionó el ‘Vasco’ Aguirre.

Con un tono discreto y directo, Javier interrumpió a Moreno después de ser cuestionados por lo que le dirían a la afición después de esto, reiterando que ya se disculpó de ellos al igual que la directiva en un comunicado, por lo que solo les queda ganar el siguiente partido.

Ya le dijimos a la afición el otro día aquí, ya le pedimos una disculpa y también la directiva en las redes sociales. Lo hacemos solemnemente, pedimos una disculpa. Intentaremos ganar el siguiente partido, es lo que se tiene que hacer”, comentó el estratega.

Por último, Héctor Moreno mencionó que hay desilusión del plantel ante el resultado, pero también afirmó que el futbol les dará tiempo para recuperarse de la derrota.

La desilusión está, nos veíamos con la capacidad de poder superar este partido y no fue así, la afición reaccionó y bueno, no quiero decir nada. Lo más importante es que tenemos otra oportunidad de hacer mejor las cosas. La vida sigue y el futbol también, no te da tiempo para estar triste más de dos días”, declaró Moreno.