Da Héctor Herrera un partidazo

El técnico del Atlético de Madrid reconoce el accionar del mexicano en la victoria de 3-0 sobre el Osasuna

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacó el «hambre por ganar» de sus jugadores tras el «golpe duro» recibido hace unos días frente al Levante y se mostró «muy contento» por el rendimiento ofrecido en El Sadar para derrotar a Osasuna por 0-3, donde señaló que el mexicano Héctor Herrera dio un partidazo en LaLiga.

«Veníamos de un golpe duro y era difícil porque había pocos días para preparar este partido ante un equipo durísimo, que sabe lo que juega y llena el área de gente. Empezamos bien con el gol… y con un gran partido de Vrsaljko y con Marcos Llorente en el medio, que sabemos lo que nos da», incidió el argentino.

«Tanto Joao Félix como Luis Suárez hicieron un gran trabajo para estar juntos, Herrera hizo un partidazo, Koke creció muchísimo en referencia a los partidos anteriores, Giménez, Savic, Reinilido, más en su posición defensiva, Carrasco… todos hicieron un partido muy regular y muy equilibrado, con personalidad», añadió sobre su once titular.

Héctor Herrera fue titular y jugó todo el encuentro ante el Osasuna.

Además, Simeone subrayó que hay algo que «se ve y no se puede disimular, el hambre de ganar». Aunque el ‘Cholo’ no se olvida de otros factores que este sábado sí aparecieron en Pamplona. «Y también con la suerte porque en la primera parte tuvimos un palo en contra que pudo haber generado el gol que nos debilitara, pero no pasó y en el segundo tiempo aprovechamos con dos golazos la contundencia que tiene este juego», dijo.

«El golpe del otro día nos dolió y hubo una respuesta muy buena en pocos días. Me gustó que entrara gente que no venía jugando y los que entraron en el segundo tiempo dieron lo que el equipo pedía. Entramos en un tramo de la temporada donde no hay espacio a nada y hay que apretar todos los partidos», apuntó «El Cholo».

«Veníamos desde hace un tiempo -increíblemente- sufriendo este tipo de situaciones donde siempre nos sentimos más fuertes y hoy volvimos a generar esa seguridad defensiva y a partir de ahí el equipo tiene talento y tiene gol. Aprovechamos la contundencia de Joao, Luis Suárez y Correa y eso nos ha permitido ganar en un campo muy duro», analizó.