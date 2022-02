Critica OPS decisión de Novak Djokovic

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, criticó la decisión de Novak Djokovic de no vacunarse y sacrificar títulos si para jugar se le obliga a inmunizarse contra el Covid-19.

«Es una lástima de una persona que tiene acceso a información y puede revisar todas las informaciones que quiera utilizar un argumento de ‘yo quiero proteger mi cuerpo’ como si sólo fuera un aspecto individual», señaló Barbosa en videoconferencia.

El subdirector de la OPS recordó el beneficio de las vacunas para disminuir la mortalidad con las nuevas variantes.

«Primero que las vacunas son seguras y efectivas, más de 10 mil millones de dosis aplicadas en el mundo, en países que tienen sistemas de vigilancia, que funcionan hace muchos años. Hay un monitoreo muy cercano de todas las instituciones académicas y de la prensa sobre lo que pasa con las vacunas de Covid cuando se empiezan a utilizar.

«No hay más dudas que las vacunas son seguras y están para salvar millones de vidas si pensamos en cómo es la mortalidad con la nueva variante de Ómicron y cómo era la mortalidad cuando empezó la variante Delta y Gama en América del Sur que produjeron más de dos o tres veces las tasas de mortalidad que se observa ahora. La vacuna además de una protección individual también tiene un impacto colectivo. Si tenemos un número grande de no vacunados esto puede seguir con una transmisión fuerte».

Djokovic, ganador de 20 títulos Grand Slam, fue deportado de Australia el mes pasado después de que el gobierno cancelara su visa en medio de la disputa por su estado de vacunación al considerarse que era un riesgo para la salud pública.

«Nunca he estado en contra de las vacunas. Siempre he defendido la idea de elegir lo que quieras meterte en tu cuerpo», dijo el número uno del mundo.