Coronan a BTS como Mejor Artista Global Por segundo año

Se ha conviertido en el primer grupo en ganar dos veces consecutivas

Las superestrellas del K-pop, BTS, fueron galardonados este jueves como Artista Global del Año 2021 por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por su sigla en inglés), convirtiéndose en el primer grupo que gana el premio dos años consecutivos.

La banda juvenil de siete miembros ha impulsado la locura mundial por el K-pop desde 2013 con sus canciones y bailes alegres, creando una enorme y leal base de admiradores en todo el mundo.

El año pasado, sus singles «Butter», «Permission to Dance» y «My Universe», un lanzamiento conjunto con Coldplay, ocuparon los primeros puestos de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

En Corea del Sur siguieron cosechando éxitos y su álbum de grandes éxitos en japonés, «BTS, THE BEST», encabezó la lista de álbumes de fin de año de Oricon en Japón a finales de 2021, el primero de un grupo no nacional en 37 años, según la IFPI.

«Al actuar en tres idiomas diferentes, demuestran su atractivo global extraordinariamente único», dijo Frances Moore, directora ejecutiva de IFPI, en un comunicado.

«Su dinámica y apasionada base de admiradores ha contribuido a que sean los primeros artistas de la historia en encabezar la Lista Global de Artistas en dos años consecutivos».

El premio de la IFPI se calcula en función de los resultados de los artistas en los formatos digital y físico.

La cantante estadounidense Taylor Swift se situó en el número 2 de la Lista Global de Artistas de la IFPI, también por segundo año consecutivo, seguida por la estrella británica Adele en el tercer puesto.