Celebra Toluca aniversario con un triunfo

Los Diablos Rojos tuvieron un cumpleaños feliz.

En el día del festejo de su 105 aniversario, el Toluca se regaló un triunfo como visitante 1-0 sobre el Atlético de San Luis. Una victoria muy trabajada porque jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos.

Los héroes de la fiesta fueron Camilo Sanvezzo, quien marcó su primer gol con la playera escarlata, y Luis García, que detuvo un penal que pudo significar el empate de los potosinos.

La cereza del pastel es que la victoria fue ante un rival directo en la Tabla de Cociente.

El equipo mexiquense se aferró a un gol tempranero y, tras la expulsión de Diego Rigonato, se ordenó y cerró espacios.

San Luis, que venía de vencer al America, no tuvo más que chispazos y se llevó una dolorosa derrota en el debut del técnico brasileño André Jardine.

Los Diablos anotaron al 4′, en un tiro libre ejecutado por Leo Fernández y que culminó con el remate de cabeza de Sanvezzo a primer poste.

Después, el partido no tuvo un claro dominador, hasta que Rigonato vio la roja por dejarle los tachos en la espalda a Ricardo Chávez, falta cometida dentro del área.

Germán Berterame cobró de parte interna, pero García se lució con la atajada a mano cambiada, en el tiempo agregado de la primera parte.

Más allá del ímpetu de Rubens Sambueza, el Atlético dejó patentes sus carencias ofensivas. No tuvo ideas para hacer valer la ventaja numérica ni penetrar en la línea de cinco que propuso Nacho Ambriz. No se pareció en nada al San Luis que ganó en el Estadio Azteca.

La más clara de los locales fue de Abel Hernández, quien falló un cabezazo cerca del área chica. El delantero uruguayo ya había dejado escapar una ocasión importante en el primer tiempo.

Los minutos finales se fueron entre pelotazos largos de los potosinos sin mayor peligro.

Así, Toluca ligó su tercera victoria para llegar a 9 puntos y consumar un festejo redondo.