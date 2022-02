Cancelan la tradicional reunión Álamos Alliance

Indicó que el evento que reunía a empresarios, académicos e investigadores de México y otros países, también se canceló el año anterior por la contingencia sanitaria

Aunque no aumentaron los contagios de Covid-19 durante el Festival Alfonso Ortiz Tirado (FAOT), este año no se realizarála reunión Álamos Alliance, que por más de 25 años se organizaba en la ciudad de los portales y que aglutinaba a 200 visitantes entre empresarios, académicos, investigadores y ex funcionarios nacionales y de nivel internacional.

Al respecto, Víctor Manuel Balderrama Cárdenas, alcalde de Álamos, aclaró que la cumbre económica siempre se organizaba después del FAOT y hasta el momento no se le ha notificado nada al respecto, por ello, considera que no se realizará la edición.

Todo hace indicar que no se efectuará, hasta el momento nadie se ha acercado al ayuntamiento para plantear el evento, generalmente se efectúa a mediados de febrero y a estas fechas ya está todo listo para iniciarla jornada, comentó.

Posiblemente la pandemia por Covid-19 sea un factor pare evitar este tipo de eventos, la última edición fue en el año 2020, el año pasado se canceló por la contingencia sanitaria que prevalecía en el estado, apuntó el munícipe.

“Es un evento importante para el municipio, porque llegan alrededor de 200 a 300 personas de varios lugares de México y de otros países. Además de generar una derrama económica importante para los prestadores de servicio es la proyección que sele da al municipio”, consideró Balderrama Cárdenas.

Respecto al FAOT reiteró que la jornada artística-cultural no fue factor para que incrementaran los casos de Covid-19 entre la población de Álamos.