“Caifanes” recuerda a periodistas asesinados durante presentación

El grupo aprovechó su espectáculo para honrar a los periodistas ultimados, abrió el micrófono a mujeres y llamó a la juventud a luchar por sus sueños

Caifanes no so lo entregó mucho rock en el Palacio de los Deportes, sino que honró a periodistas asesinados, cedió el micrófono para que las mujeres alzaran sus voces contra los feminicidios e impulsó a la juventud a luchar por sus sueños.

La agrupación aprovechó que la noche de este sábado convocó a 15 mil 500 personas, de acuerdo a los organizadores, para resaltar los temas urgentes que azotan a México tanto con videos como con sus mensajes.

«La siguiente canción la queremos dedicar a la gente que, haciendo su trabajo, ha sido asesinada. Trabajando por mostrarnos el camino de la verdad en este País han sido asesinados, son gente que arriesgó su vida para que nosotros sepamos que está pasando.

«Esta canción va para todos los reporteros que han sido asesinados coartando la libertad de expresión», dijo Saúl Hernández al presentar «Antes de Que Nos Olviden».

Mientras cantaban coreados por los fans, la pantalla detrás de ellos mostró imágenes de las protestas contra estos crímenes, fotos de los periodistas y sus nombres, que sucedían a Javier Valdez, Lourdes Maldonado y Roberto Toledo, entre otros.

Pero los músicos eran conscientes también del poder que tiene su silencio, por lo que al mencionar los feminicidios y crímenes de género, Saúl prefirió ceder el micrófono.

«Hace muchos años empezamos a manifestar todos los feminicidios que han estado sucediendo, pero Caifanes en este momento cede su espacio a quien tiene que lanzar ese grito. No nos corresponde a nosotros, le pertenece a ellas».

En ese momento en la pantalla apareció el video de «Canción Sin Miedo», de Vivir Quintana y El Palomar, un tema que se volvió símbolo de su exigencia de justicia en 2020.

La gente estaba receptiva para los mensajes, pues su entrega fue total desde las 20:30 horas, cuando inició el show con «Los Dioses Ocultos», que hicieron estallar las ovaciones.

Era imposible decir quién gritaba y se emocionaba más, si los fans veteranos que siguen el ritual de la banda desde que ésta inició, o los más jóvenes, que también fueron animados por la banda.

Ambos recibieron su agradecimiento, pues Hernández, el baterista Alfonso André y el tecladista y saxofonista Diego Herrera resaltaron que el aplauso era para ellos un alimento importante, incluso cuando reclamaron la falta de espacios para tocar.

«Raza, apoya a tus bandas, búscanos. Y bandas, salgan, si no existen los lugares, invéntenlos, no se rindan. Tú vida es lo más importante, crean en ustedes, eso es lo más importante», dijo Saúl como primer saludo.