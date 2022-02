Caen asesinos de periodista en Tijuana

Lourdes Maldonado fue asesinada afuera de su casa días después de que dio a conocer que ganó, tras nueve años, un laudo laboral que mantenía con una empresa propiedad del ex gobernador Jaime Bonilla

Tres individuos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado 23 de enero en Tijuana, Baja California, aunque las autoridades no han esclarecido el móvil del crimen.

Rosa Icela Rodríguez, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los coautores materiales, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron capturados durante la noche del martes y madrugada de ayer en operativos interinstitucionales.

«De acuerdo a la investigación, encabezada por el fiscal especial del caso y el Fiscal General de Baja California, se ha dado seguimiento puntual a cada una de las evidencias que permitió girar orden de aprehensión y actos de persecución, así como solicitar órdenes de cateo», señaló.

«Este esfuerzo interinstitucional se coordina a través de la Mesa de Construcción de Paz. Queremos, a pesar de que continúan las investigaciones, agradecer a los vecinos, a las vecinas y a los ciudadanos por la aportación de valiosa información. Continúan las investigaciones para dar con todos los responsables de este lamentable crimen».

Maldonado fue asesinada afuera de su domicilio días después de que dio a conocer que había ganado, tras nueve años, un laudo laboral que mantenía con una empresa propiedad del ex gobernador morenista, Jaime Bonilla, por despido injustificado.

Por este caso, Maldonado acudió a una conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de 2019, donde señaló que temía por su vida.

«Vengo para pedirle apoyo, y justicia laboral, porque temo por mi vida, se trata de un pleito de seis años con él», le dijo entonces.

El subsecretario Ricardo Mejía Berdeja detalló que un elemento clave para lograr las detenciones fue la recuperación y revisión de videos vecinales, en los que se ubicó un taxi con los perpetradores merodeando el domicilio de Maldonado desde tres horas antes del crimen.

Modus operandi

Presentó una serie de fotografías y mapas para explicar la forma en que ocurrieron los hechos. En las imágenes se observa que los homicidas llegaron y huyeron en dicho taxi, de color blanco y cuya matrícula fue ocultada.

«En la noche, ya a las 19:50, que fue el momento en que se estima que fue el homicidio, finalmente el taxi retorna de la ubicación, se estaciona en la boca calle de la privada Chalco donde vivía Lourdes Maldonado y espera al perpetrador, que espera que ingrese en su vehículo Lourdes Maldonado», precisó.

«Aquí precisar que en la privada se ingresa con un control que abre una reja y es cuando puede ingresar el vehículo. En ese momento el perpetrador, que había descendido del taxi, sigue la trayectoria de la puerta que cierra el acceso a la privada y de manera inmediata de un solo disparo termina con la vida de Lourdes».

Cuestionado sobre el móvil del asesinato, el subsecretario afirmó que no se ha podido determinar, aunque aclaró que las investigaciones continúan y que se trató apenas de las primeras detenciones.

«La investigación continúa, esto es muy importante, todavía hay diferentes pesquisas y actos de investigación. No se ha logrado todavía determinar el móvil, pero tenemos confianza en que a partir de las entrevistas sujetas a control judicial y todos los actos posteriores se pueda determinar», señaló.

«Sigue la investigación. Estas son unas primeras detenciones muy determinantes, pero esto continúa y seguramente en breve se logrará esclarecer también».

Maldonado, quien mantenía una disputa legal laboral con una empresa propiedad del ex gobernador Jaime Bonilla, fue asesinada a balazos el domingo 23 de enero afuera de su casa, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Según el Gobierno federal, la comunicadora no formaba parte del Mecanismo de Protección federal.