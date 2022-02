Cae América ante el Pachuca

Ya tiene tres derrotas al hilo. Las Águilas fueron desplumadas por los Tuzos por tres goles a uno

Las Águilas se fueron abucheadas del Estadio Azteca luego de sumar su tercera derrota consecutiva en casa, cayendo 3-1 con el Pachuca, que agudizó la crisis del DT Santiago Solari.

Los de Coapa no dan la cara ni en su patio, donde fueron intratables en el 2021. Ahora tres latigazos de los Tuzos condenaron al equipo a cerrar la Fecha 6 en el lugar 16, con solo 4 unidades.

Al 27′, cuando el cuadro visitante no hacía nada y después de que las Águilas se quejaban de una probable mano en el área rival, Avilés Hurtado arrastró el balón y cedió a la llegada de Nico Ibáñez, que puso el esférico en la red.

Al 40′, Avilés silenció al Azteca con un balazo de larga distancia que terminó con un fuerte reclamo de Guillermo Ochoa y de Miguel Layún a Jorge Meré por no salir a apretar a Hurtado.

Pero no todo fue gris para el americanismo en el complemento. Al 56′, después de que el público le silbó a Ochoa por no salir al contragolpe, el esférico le cayó a Henry Martín, quien sacó la furia y, con un balazo a primer palo, recortó la distancia.

Diez minutos después, el yucateco hizo una gran acción individual para entrar solo al área, pero no supo ni ceder a Diego Valdés ni definir.

Solari echó la carne al asador y eso lo mató. Para los últimos 20 minutos del juego, el argentino ingresó a Álvaro Fidalgo y Mauro Lainez, por Layún y Valdés, con lo que despobló el medio campo.

Tras los cambios, los Tuzos le movieron el balón al cuadro local y se encontraron con una diana de Víctor Guzmán, que selló la victoria al 75′.

América no camina y ya llenó de rabia a su afición.

Pachuca es sublíder de momento con 13 puntos