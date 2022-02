Buscará Daniil Medvedev el título en Acapulco

Si el ruso gana el Abierto Mexicano de Tenis, que se celebrará del 21 al 26 de febrero en Acapulco, se convertirá en el jugador número 27 en alcanzar el primer puesto

Daniil Medvedev depende de sí mismo para convertirse en número uno del mundo y desbancar a Novak Djokovic.

La ausencia del serbio en el Abierto de Australia aceleró el proceso al no poder defender su título y el ruso aprovechó la oportunidad para llegar hasta la Final, que a la postre perdió con Rafa Nadal, pero le permitió acortar la distancia.

Si el ruso gana el Abierto Mexicano de Tenis, que se celebrará del 21 al 26 de febrero en Acapulco, se convertirá en el jugador número 27 en alcanzar el primer puesto. El serbio también compite la misma semana, pero en el torneo de Dubai, donde busca su sexta corona.

En otros posibles caminos Medvedev llegaría a la cima del ranking mundial después de Acapulco sin ganar el título. Pero si no triunfa, Djokovic podría mantener su lugar en la cima de la montaña del tenis mientras persigue un sexto título en Dubai.

Desde el 2 de febrero de 2004 cuando Roger Federer llegó por primera vez a la cima del ranking, sólo el suizo, Rafa Nadal, Novak y Andy Murray han logrado ostentar este trono. El último número uno del mundo previo a la llegada del entonces llamado Big Four, fue Andy Roddick.