Buscan prevenir la extorsión cibernética

Es un delito en el que los atacantes acceden a datos personales o financieros y al momento de entrar en contacto con sus víctimas se aprovechan de su temor y amenazan con hacer daño

Para evitar que ciudadanos sean víctimas de extorsión a través de redes sociales o aplicaciones, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sonora a través de su Unidad Cibernética comparte información preventiva.

La extorsión cibernética, explicó, es un delito en el que los atacantes acceden a datos personales o financieros y al momento de entrar en contacto con sus víctimas se aprovechan de su temor y amenazan con hacer daño.

Precisó que una vez que los extorsionadores obtuvieron información a través de usuarios que instalan aplicaciones de préstamos y otros medios, otorgando en la mayoría de los casos permisos para acceder a sus contactos e información sensible de sus dispositivos, los agresores llaman o envían mensajes para amenazar o extorsionar a sus víctimas

Por tal motivo, personal de la Unidad Cibernética recomendó configurar cuentas de redes sociales públicas como privadas y evitar compartir datos personales con desconocidos, eliminar contenido que pueda servir a otras personas para extorsionar y no compartir contenido íntimo para evitar una extorsión.

Otras de las medidas preventivas son no descargar apps desde foros o sitios web y usar sólo de fuentes oficiales, prestar atención a los términos y condiciones de cada aplicación que se instale, así como analizar los permisos que se otorgan.

De igual forma se exhorta a evitar acceder a enlaces que ofrecen premios, promociones o cosas que no solicitaron.

Personal de la Unidad Cibernética hizo énfasis en no iniciar sesión en redes después de abrir un enlace sospechoso, no compartir contraseñas o códigos personales con otras personas y dar de baja el buzón de voz del celular y en caso de utilizarlo asegurase de configurarlo con clave.

En caso de una extorsión cibernética, se pide mantener la calma y no realizar el pago solicitado, porque de hacerlo la extorsión continuará. Y si el extorsionador se hace pasar por algún familiar, amistad o contacto, verificar su identidad por otros medios.

Añadió que realizar la denuncia es importante, por ello se exhorta a quien es víctima de este delito acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado más cercana a su domicilio.

Para asesoría o consulta, la Unidad Cibernética pone a disposición de las y los ciudadanos el teléfono 800-77-24237, correo electrónico [email protected] y a través de las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram de @cibersonora.