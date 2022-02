Belinda y Nodal ¿se dedican canciones? tras su rompimiento

Mientras que el sonorense Christian Nodal dio a conocer su tema Ya no somos ni seremos, la cantante respondió con “Mentiras, cab…ón”

Un nuevo capítulo surge entre Belinda y Christian Nodal. El pasado 12 de febrero, el cantautor anunció su rompimiento con la intérprete de Sapito. Seis días después lanzó Ya no somos ni seremos.

De inmediato se relacionó la letra con el rompimiento de la pareja, incluso, se hizo referencia a que la canción de Nodal fue dedicada a Belinda. En un día, el video de lanzamiento sumaba siete millones 83 mil 792 reproducciones y ya había recibido 341mil “me gusta”. Todo un éxito.

Nodal inicia así: “Quise mi piel llenarla de tatuajes pa’ cubrir los besos que dejaste; Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo borrarte”.

Mentiras “Cab…ón”, interpretada por Belinda, comienza con: “La-la-la-la-la-la-la, La-la-la-la-la-la-la, Creíste cuando te fuiste que sin ti yo no podía, que no te superaría, siempre iba a estar triste”

Prosigue Nodal con una estrofa “Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco ni con otro amor tampoco”

Y Belinda parece responderle: “Pasaron los días y te sorprendiste cuando me perdiste, ya no creo en tus palabras no me pidas perdón, Ya no”.

Nodal sigue con la letra de dolor y desamor: “lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida, cuando dije: «Haz lo que quieras, vete si te quieres ir» no era lo que quería.

Duele más saber que mis acciones, fueron decepciones y no un simple enojo, las heridas que te hice nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo, que ya no somos ni seremos”.

Prosigue Belinda con esta estrofa: “Te digo que no, no quiero un man que se esté creyendo mejor que yo, siempre peleando y comportándose como un cab..ón, me cansé de tus mentiras ya no quiero tus besos, ahórrate el intento oh…Te digo que no…”

El “juego” de canciones parece encajar en un siguiente capítulo entre la pareja que rompió las redes con su relación y reciente rompimiento. Al final, usted tiene la última palabra.