Ataques rusos dejan 352 civiles muertos en Ucrania

Entre la víctimas están 14 niños; además mil 684 personas han resultado heridas

El Ministerio del Interior de Ucrania informó este domingo que al menos 352 civiles han muerto durante la invasión rusa al país, incluyendo 14 niños.

Además, mil 684 personas, incluyendo 116 menores, han resultado heridas.

El comunicado del Ministerio no proporcionó información sobre bajas entre las fuerzas armadas.

Moscú ha afirmado que sus tropas están atacando solo instalaciones militares y dice que la población ucraniana no está en peligro.

El Ministerio de Defensa ruso aceptó este domingo que ha tenido bajas y heridos, pero no dio detalles de cuántos. Ucrania afirma que sus fuerzas han matado a 3 mil 500 soldados rusos, pero esto no ha sido confirmado.

El Ejército ruso también dijo que desde el comienzo del ataque el jueves, han destruido mil 67 instalaciones militares ucranianas, incluidos 27 puestos de mando y centros de comunicación, 38 sistemas de misiles de defensa aérea y 56 estaciones de radar.

Las afirmaciones sobre las bajas ucranianas o rusas no se han podido verificar de forma independiente

Avanza convoy ruso sobre Kiev

Imágenes satelitales tomadas el domingo mostraron un gran despliegue de fuerzas terrestres rusas, incluyendo tanques, moviéndose en dirección a la capital ucraniana, Kiev, desde aproximadamente 64 kilómetros de distancia, dijo una compañía privada estadounidense.

Las imágenes publicadas por Maxar Technologies Inc. mostraban un despliegue de cientos de vehículos militares que se extendía más de 5 kilómetros, dijo Maxar.

El transporte estaba situado al noreste de la ciudad ucraniana de Ivankiv e incluía combustible, logística y vehículos blindados, entre ellos tanques, vehículos de combate de infantería y artillería autopropulsada, dijo.

Las imágenes de satélite también mostraban daños causados por los recientes ataques aéreos contra el aeropuerto Antonov de Hostomel, y los intensos combates en sus alrededores, informó Maxar.