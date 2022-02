Asesinan a pasajero de taxi en Ecatepec

Sujetos armados interceptaron el vehículo de alquiler desde otra unidad y le dispararon al pasajero

Un hombre fue asesinado a balazos mientras viajaba en un taxi en la Colonia Hank González, en Ecatepec.

La víctima, de 50 años aproximadamente, recibió tres impactos en la espalda, mientras que el hombre que iba al volante resultó ileso.

El ataque se registró alrededor de las 6:00 horas, cuando el conductor del Nissan Tsuru color blanco circulaba por Calle 109, con dirección hacia la Colonia Tablas del Pozo.

Al llegar a la esquina con Nardos, fue interceptado por sujetos armados a bordo de otro vehículo.

En cuanto le cerraron el paso, el taxista aceleró para escabullirse, pero fueron tras él.

Al llegar a la esquina con Avenida Primero de Mayo, abrieron fuego en cinco ocasiones y después se dieron a la fuga.

El chofer del auto de alquiler observó que el pasajero se desplomó en los asientos traseros y comenzó a perder sangre, por lo que se detuvo enseguida para pedir ayuda.

Colonos llamaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones y los gritos.

Uniformados municipales y paramédicos llegaron minutos después, pero no pudieron mantener con vida al lesionado, quien recibió tres impactos de bala en la espalda.

Aunque el chofer indicó la ruta que siguieron los agresores y los agentes implementaron un dispositivo de búsqueda, pero no se reportó la detención de ninguna persona involucrada.

«Fue un ataque directo porque solo le dispararon al pasajero porque al chofer no le pasó nada y si se hubiera sido un robo, fácil los bajan y se llevan el coche», comentó un policía.

Peritos localizaron tres indicios balísticos entre la banqueta y contabilizaron cinco boquetes en los cristales y la cajuela del automóvil.

Al filo de las 10:00 horas concluyeron las primeras indagatorias del homicidio y el cuerpo fue trasladado al anfiteatro.