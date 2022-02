Asesinan a dos mujeres en Ciudad Juárez en distintos hechos

Ambas fueron asfixiadas, y una de ellas presentaba además impactos de bala

En distintos hechos, dos mujeres fueron halladas asesinadas y envueltas en cobijas, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Ambas fueron asfixiadas, y una de ellas presentaba además impactos de bala, informó la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia.

Los dos crímenes se registraron la noche del martes, en diferentes horarios, pero hasta ahora la Fiscalía no ha encontrado relación entre los dos hechos.

El primer caso se reportó poco después de las 18:00 horas, tiempo local, en el cruce de Barranca Sinforosa y Jesús Macías Delgado en el fraccionamiento Misiones de Creel.

De acuerdo con la Fiscalía, la víctima de entre 20 y 25 años de edad, quien no ha sido identificada de manera oficial, fue asfixiada, pero también presentaba dos heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Más tarde, a las 21:30 horas, se recibió el reporte de otro cuerpo femenino en el cruce de la carretera Avellanos y Persimonio, de la colonia Valle Dorado III, quien permanece aún en calidad de desconocida.

La dependencia dio a conocer que en este caso murió estrangulada.

«Hasta el momento no se ha encontrado relación alguna entre ambos acontecimientos», estableció la Fiscalía.

Expuso que continúa con las diligencias correspondientes para obtener la identificación de las dos víctimas y esclarecer los hechos.

En tanto que en el municipio de Moris, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia La Loma.