Asegura Pato estar listo para la F1

El actual piloto de IndyCar aseguró que tiene tiempo listo para ocupar un asiento en el «Gran Circo»

Las puertas de la Fórmula Uno están abiertas para Patricio O’Ward y él ya tiene tiempo listo para entrarle. Por lo menos así lo considera el propio piloto regio.

Durante una conferencia en la que presentó una alianza con un nuevo socio comercial para su carrera, el actual piloto de IndyCar aseguró que tiene tiempo listo para ocupar un asiento en el «Gran Circo «.

«He estado listo desde hace dos o tres años, desde el 2019 que me iban a meter al asiento de Toro Rosso, desde ahí estoy listo Lo raro es que se abre la puerta, luego se cierra y luego se vuelve a abrir y ahí está abierta», dijo en referencia a cuando formó parte del equipo junior de Red Bull.

«Todo lo que he hecho en mi carrera me ha guiado a que las puertas se estén abriendo en Fórmula Uno y lo más que puedo hacer es maximizar lo que hago ya sea en IndyCar o en otra categoría y dejar que las cosas se caigan, porque hay factores que yo como persona no puedo controlar».

O’Ward ya probó un auto de F1 en una prueba oficial, el de McLaren durante el test de pilotos jóvenes a final de la temporada pasada en Abu Dhabi, sin embargo, sabe que su enfoque debe estar en sus presentes compromisos.

«Se aproximan ocho meses muy intensos. Empezamos bien, pero a partir de mayo se pone muy intenso, entonces va a ser importante no quitarle los ojos a lo que queremos lograr», señaló sobre la temporada del serial estadounidense que arranca el 27 de febrero con el Gran Premio de San Petersburgo.

«No se puede ganar todo, no todo siempre se va a ganar y (hay que) aprender cómo tomar con lo que traes; si traes un auto para un quinto (lugar), pues toma el quinto, (tienes que) saber cuándo hay que arriesgar».

Pato consiguió sus primeras dos victorias en este campeonato de Estados Unidos el año pasado, en el que terminó tercero general, resultado que buscará mejorar la siguiente temporada.

«El reto más grande es ser el mejor durante todo el año y ser el mejor te coloca en ser campeón, eso es lo más difícil».