Asaltan Tuzos liderato en la Liga MX

En el juego, Nicolás Vikonis cometió uno de los errores más ridículos de su carrera; Luis Chávez disparó de larga distancia en un tiro que llevaba poco, pero el guardameta dejó que la pelota se le escapara

Mientras Nicolás Vikonis cometió uno de los errores más ridículos de su carrera, Pachuca es el nuevo líder de la Liga MX, tras vencer 3-1 a Mazatlán en el Estadio Hidalgo.

El portero uruguayo hizo uno de los osos del torneo. Luis Chávez disparó de larga distancia, en un tiro que llevaba poco, pero el guardameta dejó que la pelota se le escapara entre las piernas, pese a que iba justo a su ubicación.

Vikonis, simple y sencillamente, no reaccionó, como si sus pensamientos no estuvieran en el Estadio Hidalgo. El Pachuca hoy tiene 16 puntos gracias a su buen desempeño en el torneo y a los goles esta noche por parte de Chávez, Nicolás Ibáñez y Avilés Hurtado.

Los Tuzos tenían una ventaja cómoda cuando al 45′ Ibáñez marcó su sexto gol del torneo, que lo ubican como líder del rubro.

El problema es que el portero Óscar Ustari se contagió un poco del mal que aquejó a Vikonis. En la compensación del primer tiempo, el argentino abandonó su portería para despejar el esférico tras un saque de banda, pero la pelota le cayó a Iván Moreno, quien de primera remató al arco; Kevin Álvarez habría desviado la pelota de no ser porque Ustari le metió la mano y cambió la dirección de la misma.

A pesar de que el marcador se apretó, Pachuca mantuvo el buen futbol que ha caracterizado la era de Guillermo Almada. Al 71′, Avilés venció en el mano a mano a Vikonis, tras una asistencia de Érick Sánchez.

Puebla tiene 14 puntos, mientras que Cruz Azul y Tigres presumen 13. Son esos clubes los que intentarán quitar esta posición de privilegio al Pachuca.