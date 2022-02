Apagan incendio en sierra de Aconchi que afectó mil 893 hectáreas

En el combate al siniestro participaron más de 140 brigadistas de los tres niveles de gobierno

Gracias a la oportuna intervención de más de 140 brigadistas y a la coordinación de los tres niveles de gobierno, se logró el control y liquidación en un 100 por ciento del incendio que afectó mil 893 hectáreas de la sierra alta de Aconchi y los municipios de Rayón y San Felipe de Jesús.

Juan González Alvarado, coordinador estatal de Protección Civil, destacó la estrategia de combate del siniestro implementada en la zona, en donde colaboraron elementos expertos en el tema de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, autoridades municipales, brigadistas ejidales y elementos de su misma coordinación.

Agradeció además la atención de todas las autoridades federales y locales involucradas y el apoyo extraordinario del alcalde de Rayón, el ingeniero Alejandro Grijalva Robles.

Cabe señalar que el Centro de Comando de Incidentes, instalado en el Ayuntamiento de Rayón y desde donde se establecían las estrategias de combate al incendio, cerró su sesión, ante la presencia de autoridades participantes y del director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Armando Castañeda.

Castañeda Sánchez detalló que para garantizar que el incendio no se reactive, se mantendrá durante unos días en la zona afectada un grupo de 30 brigadistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La Coordinación Estatal de Protección Civil, buscando evitar la presencia de más fenómenos de este tipo en nuestro Estado, emite a la población las siguientes recomendaciones: No arroje cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio del bosque.

Además no tire basura, las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol; no haga fogatas, por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un gran incendio; no estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde haya hierba seca; no dejar nada inflamable después de acampar.

No encender fuego en el monte si las condiciones son desfavorables; guardar líquidos flamables en zonas protegidas; no acumular basura en los predios; no prender fuego en los terrenos; no dejar cerillos al alcance de los niños; apague el fuego de inmediato, si ve una fogata o el inicio de un incendio cérquelo con ramas verdes o arrójele agua o tierra.

Pida ayuda de inmediato si el fuego se sale de control, póngase a salvo y avise a las autoridades lo más pronto posible; resguarde su vida, al huir del incendio no lo haga ladera arriba, busque áreas planas y camine en sentido contrario al viento.

En prácticas agrícolas, si usa fuego para limpiar el terreno que se va a sembrar, haga una brecha guardarraya para que no se propague