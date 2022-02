Anuncia Maluma fechas en México de su tour Papi Juancho

Comenzará en Querétaro el 20 de mayo, Monterrey 21 de mayo, Tijuana 28 de mayo, Guadalajara, 4 de junio, Ciudad de México 11 de junio, y terminará en Rosarito Baja California, el 14 y 21 de agosto

El cantante colombiano Maluma vuelve a México con Papi Juancho Tour y fue a través de redes sociales que anunció las fechas en los diferentes lugares del País.

«Les digo la verdad, yo soy colombiano pero siempre que vengo a México me siento mexicano», dijo el artista en un clip que recopila algunos de sus conciertos y donde hace el anuncio oficial de las fechas y los lugares en donde se presentará.

Comenzará en Querétaro el 20 de mayo; Monterrey 21 de mayo, en el Power Fest; Tijuana 28 de Mayo; Guadalajara 4 de junio, en la Arena VFG; Ciudad de México 11 de junio, en el Palacio de los Deportes y terminará en Rosarito Baja California, el 14 y 21 de agosto, en el Baja Beach Fest.

Para adquirir tus entradas ingresa a maluma.online o a Ocesa, que ya tiene la preventa para CDMX y Guadalajara.

Y es que en más de una ocasión el intérprete de «Hawái» ha expresado su amor por México y sus costumbres, incluso en su más reciente colaboración incursionó en el regional mexicano junto a Grupo Firme con el tema «Cada Quien«.

El tema «100 Años» a ritmo de mariachi junto a su colega y amigo Carlos Rivera es otra prueba de su admiración por el género regional.

Y no ha sido todo, durante un concierto en el Auditorio Nacional el cantante emocionó a su público cantando «El Rey» de Vicente Fernandez.

El pasado 28 de enero, el también actor celebró su cumpleaños número 28 y aprovechó para agradecer a sus amigos, familia y fans por todo el apoyo.

«28 no se cumplen todos los días. Los amo, a toda la gente que me ha mandado vídeos, mensajes, a mi familia, mis parceros, a todo el mundo… ¡Los amo! Y se vale soñar en grande», expresó mientras se bañaba en champagne.

«Gracias por todos sus mensajes, son mi motor, los amo como un hppppp!!», añadió en la publicación.