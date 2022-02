Alec Baldwin podría no haber disparado en filmación

Asegura que nunca apretó el gatillo. Continúan las investigaciones sobre la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Rust

Desde el triste y sorpresivo fallecimiento de la directora de fotografía Halyna Hutchins, en el set de la película Rust, el actor Alec Baldwin ha sostenido que nunca apretó el gatillo del arma que mató a su colega.

En octubre pasado, Halyna, de 42 años, perdió la vida de forma trágica después de ser alcanzada por una bala real durante la filmación del western, en Nuevo México. Joel Souza, el director de la cinta, también resultó herido en el incidente tras recibir un impacto n el hombro y fue trasladado al hospital en ese momento antes de ser dado de alta.

En una actualización reciente del caso, la fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, dijo estar de acuerdo en la posibilidad de que Alec no apretara el gatillo del arma que administró la bala.

La fiscal le dijo a la revista Vanity Fair que ha estado investigando la afirmación del actor e inició una investigación no oficial para probar la teoría del histrión, de 63 años, de que solo había retirado el percutor del arma antes de que estallara.

«Puedes tirar del martillo hacia atrás sin apretar el gatillo y sin bloquearlo», compartió Carmack-Altwies. «Así que lo tiras hacia atrás parcialmente, no se bloquea, y luego, si lo sueltas, el percutor puede golpear el cebador de la bala».

«No sabía mucho sobre armas, ciertamente no sobre revólveres de la década de 1850. Entonces, cuando escuché eso por primera vez, dije: ‘Oh, eso es una locura'», agregó la fiscal.

Mary explicó que le pidió a uno de los miembros de su equipo de investigación que llevara un revólver antiguo a su oficina para probarlo, pues quería ver si un mal funcionamiento mecánico podría haber causado que el arma se disparara.

Dos investigadores revisaron el arma para confirmar que no estaba cargada. La prueba reveló que el percutor podría haber causado el disparo. Los resultados oficiales de un análisis del arma por parte del FBI aún están pendientes de entrega.

En diciembre pasado, Baldwin habló con ABC News y afirmó que no apretó el gatillo del arma que mató a Halyna. Durante esa entrevista, el actor dijo que la tragedia ocurrió mientras montaba la escena con Halyna y ensayaban sus acciones.