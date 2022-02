Acusan dopaje de patinadora rusa

Señalan que no puede ser identificada oficialmente como infractora al tener menos de 16 años

Un problema relacionado con una prueba antidopaje realizada a la patinadora del Comité Olímpico Ruso de 15 años Kamila Valieva es la razón por la cual la ceremonia de entrega de medallas para la competencia de patinaje artístico por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 se retrasó en Beijing, de acuerdo al portal especializado Insidethegames.

La ceremonia de entrega de medallas estaba prevista para este lunes a las 21:00 horas local. La Unión Internacional de Patinaje reconoció que el retraso se produjo por una cuestión legal y confirmaron que se trata de un control antidopaje realizado por Valieva antes de Beijing 2022.

El Comité Olímpico Internacional se limitó a decir que era un «problema legal».

El Comité Olímpico Ruso (ROC) había ganado en el evento por equipos, que tuvo lugar el lunes 7 de febrero, con Valieva en una participación fundamental para el éxito del equipo. Lideró la clasificación individual femenina tanto en el programa corto como en el patinaje libre. Valieva realizó dos veces el salto cuádruple, un ejercicio que nunca antes había tenido éxito en los Juegos Olímpicos de Invierno.

La naturaleza exacta del problema de Valieva no está clara, aunque ha habido afirmaciones generalizadas de que la droga involucrada no mejoraba el rendimiento. Algunos informes en Rusia afirman que el fármaco involucrado es la trimetazidina, un medicamento que generalmente se usa para ayudar a que la sangre fluya hacia el corazón.

La situación se complica aún más porque, según las reglas del Código Mundial Antidopaje, Valieva es una «Persona Protegida». Eso significa que como «atleta que en el momento de la infracción de las normas antidopaje: no ha cumplido los dieciséis años», Valieva no puede ser identificada oficialmente si es culpable de una infracción antidopaje.

Como consecuencia de las sanciones impuestas por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por reiteradas violaciones al Código Mundial Antidopaje tras haberse detectado y comprobado un dopaje de estado perpetrado entre 2011 y 2015 los competidores rusos no podrán escuchar su himno nacional y en su lugar se entona el concierto para piano número uno de Chaikovski.

Su escudo y bandera han sustituidos por el estandarte del COI y tampoco aparece el nombre de su país, además son identificados como Deportistas Olímpicos Rusos tanto para los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020 como para los de Invierno de Beijing 2022.