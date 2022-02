Aclara hijo del presidente origen de sus ingresos

José Ramón López Beltrán, rechazó que incurra en conflicto de interés al arrendar una casa en Texas, propiedad de un exdirectivo de la firma Baker Hughes, con la que Pemex tiene contratos

José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, hijo y nuera del Presidente López Obrador, respectivamente, rechazaron cometer conflicto de interés al arrendar una casa en Texas, perteneciente a un ex directivo de Baker Hughes, empresa con la que Pemex sostiene contratos.

El matrimonio emitió este domingo sus argumentos para defender la legalidad del arrendamiento de la mansión en Conroe, Texas, luego de ser señalados en una investigación de Latinus y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

López Beltrán, en un breve escrito, aseguró que los recursos que obtiene son de su asesoría legal con la empresa «Kei Partners», empresa dedicada a la remodelación de interiores, y que no tiene injerencia con el Gobierno mexicano.

«En el año 2018, tomé la decisión seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en mi familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para Kei Partners, una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN», afirmó.

«Soy un ciudadano privado y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia».

Su esposa Carolyn Adams, estadounidense de origen brasileño, aseguró no conocer que la mansión que se rentó en 2019 pertenecía a uno de los entonces altos directivos de Baker Hughes, Keith Schilling, pues el trato se hizo a través de un agente inmobiliario.

En el escrito, Adams defendió que ella hizo el contrato con todos los requisitos de ley, y aunque trabajó en el sector energético, no conoce a ningún ejecutivo de esta empresa.

«YO renté una casa por un año. José Ramón seguía en el trámite de su visa para residir y trabajar en Estados Unidos. Aquí se tiene que usar un agente inmobiliario CON licencia y rara vez se conocen las partes (arrendador y arrendatario)», respondió.

También añadió que la residencia de Cypress, en el condado de Harris, fue adquirida posteriormente de forma legal y se encuentra todavía en pagos.

«Después de rentar, adquirí una casa hipotecada como cualquier ciudadano en este país y el banco se encargó de revisar a detalle todo. Tengo un vehículo que sigo pagando, detalle que no incluyeron las supuestas ‘investigaciones’. Expusieron a base de calumnias y difamación nuestra seguridad».

En la misma respuesta digital, Adams ofreció una presunta conversación por WhatsApp con el agente inmobiliario para mostrar cómo ella no tuvo contacto directo con el dueño de la casa rentada.

«Nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios, ni conocimiento de quiénes eran, ni cuál era su ocupación laboral. En las imágenes se pueden observar las fechas que corroboran los datos».

«Tenemos a nuestra disposición TODAS las pruebas y estamos dispuesto a entregarlas a las autoridades correspondientes, para que ellos cuando crean convenientes y oportuno puedan o no revelar públicamente la información».