Acepta Solari falla en plan de juego ante el equipo de Mazatlán

Convencido de que el América recuperará el rumbo, el técnico Santiago Solari aceptó su culpa por cómo paró al equipo en la derrota contra Mazatlán.

De hecho, al minuto 38 renunció al 5-3-2 al sustituir al central Jordan Silva por el lateral derecho Jorge Sánchez y así regresó al usual 4-3-3.

«Al principio del partido el planteamiento no funcionó y eso es algo en lo que debo poner el foco, claramente. Nos está costando este comienzo de torneo, por distintas circunstancias, pero que debemos superar y corregir, el torneo es largo y debemos enderezar el rumbo lo antes posible.

«Jugando como lo hicimos en el segundo tiempo, seguramente lo haremos. Ya tenemos de vuelta a algunos jugadores que estaban lesionados, recuperamos a algún jugador sancionado y por suerte el futbol siempre da revanchas y la revancha la tenemos pronto, en tres días en casa», dijo Solari, en alusión al juego del domingo contra Pachuca en el Estadio Azteca.

América tiene solo una victoria en los últimos 10 partidos.

«Debemos asumir la responsabilidad de haber concedido el primer tiempo, sobre todo los primeros 30 minutos, una vez ahí se puso cuesta arriba, salieron con gran ímpetu, aprovecharon oportunidades, nos dominaron al principio del partido y luego todo el esfuerzo al final del primer tiempo y comienzo del segundo no nos alcanzó para revertir la situación, claramente tenemos que aprender e intentar no repetirlo, mejorar y hacer nuestra autocrítica.

«Cuando no se dan los resultados o no alcanzamos los objetivos o no logramos competir en momentos de los partidos, la responsabilidad es de todos, igual que cuando uno gana o hila victorias o bate récords, es un deporte de conjunto y todos juntos lo tenemos que sacar: cuerpo técnico, jugadores, somos uno, no hay división en ese sentido, porque trabajamos juntos todos los días», comentó Solari.

«El Indiecito» se desmarcó de los datos de los últimos 10 partidos. Para él, este torneo es una historia diferente; aun así, los azulcremas suman una victoria en cinco juegos.

El técnico del Mazatlán, Beñat San José, destacó el trabajo de su equipo en cada línea.

«Un análisis muy positivo y muy bueno, muy buena primera parte, hemos sido superiores, dominando la pelota y espacios, hemos hecho daño en los espacios y lugares que queríamos buscar, los jugadores lo han leído muy bien y después la ejecución ha sido muy buena», comentó.

El timonel destacó el que en la tribuna del Kraken se vieran más jerseys del Mazatlán que del América.