Abrirá Carla Morrison conciertos de Coldplay durante su gira por México

Ayer se dio a conocer que Carla Morrison abrirá los conciertos de la banda británica durante su gira por México.

«Coldplay para mí siempre ha sido una gran, gran inspiración. Crecí con ellos, me sanaron el corazón muchas veces y me ayudaron a ver la luz al final del túnel inumerables veces. Compartir el escenario con ellos es un honor inmenso y estoy tan agradecida que me pidieran acampañarles durante toda su gira mexicana, estoy en las nubes con este gran regalo”, dijo.

La cantante compartió en sus redes un cartel de la banda en el que aparece su nombre con el texto ‘es oficial’.

«Esta morra lloró un chingo al enterarse y no se lo termina de creer. Coldplay me invitó a abrir TODA SU GIRA EN MÉXICO, estoy que no me la creo”, escribió.

Además, reveló que durante sus presentaciones sus fans podrán deleitarse con una probadita de su nuevo álbum ‘renacimiento.

El post en Instagram suma hasta el momento casi 10 mil ‘me gusta’.

La gira actual de Coldplay comenzará en Costa Rica, para seguir a República Dominicana, México, Estados Unidos, Polonia, Francia, Bélgica, Reino Unido, Colombia, Perú, Chile y Argentina.