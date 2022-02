Solaparon tragedia de la ABC

¿Ya cobran “derecho de piso”?

Aboga el “Gober” por alcaldes

Le abonan a los “autos chuecos”

¡Solaparon tragedia de la ABC!…El que volvió “abrir la herida” del trágico incendio de la Guardería ABC es Arturo Zaldívar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al romper el silencio, pero ahora con pelos y señas, en torno a las presiones que recibió del entonces “Presi”, Felipe Calderón Hinojosa, para proteger a los familiares de su doña, Margarita Zavala. ¡Así la solapada!

Porque “a toro pasado”, pero que “quemadòn” le está dando a Calderón Zaldívar Lelo de Larrea, si se analiza que no faltarán los que digan que sus dichos ya son muy a destiempo, o después de12 años, por ese siniestro haber ocurrido el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, con un saldo de 49 niños muertos y más de 100 lesionados, de ahí que no descartan que pudiera tratarse de una “cortina de humo”. ¡De ese pelo!

Pues si bien ya antes había externado algo al respecto, pero esta vez se abrió de capa al señalar con todas sus letras que: “Hoy puedo dar fe, de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del Presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”. ¡Pàcatelas!

A ese grado es que “El Rey Arturo” de la justicia terminó destapando esa cloaca de complicidades, en el marco de la presentación de su libro: “10 años de Derechos. Autobiografía Jurisprudencial”, ante integrantes de la Escuela de Formación Judicial del Poder Judicial de la Federación, al revelar la forma en que lo presionaron cuando presentó su proyecto de sentencia condenatorio sobre ese fatídico hecho. ¡Zaz!

Toda vez que lo que es Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, que aparecía como una de las socias de esa siniestrada estancia infantil, que era subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), era pariente cercana de Zavala, y que es lo que pudiera explicar el porque finalmente resultó exonerada de cualquier culpa, como si “no hubiera tenido vela en esos entierros”. ¡Ni más ni menos!

Y es que lo que es el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), esta vez señaló que en la época en la que dio a conocer su resolución judicial, en la que determinó la responsabilidad del Estado Mexicano por el deceso de ese casi medio centenar de infantes, tuvo una fuerte discusión con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien actuó como mensajero de Calderón. ¡Palos!

Al Zaldívar apuntillar que cuando le avisó a Gómez Mont que presentaría el proyecto: “Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos”. ¡Vòitelas!

Sin embargo asevera que en un momento dado le dice el aludido Secretario y emisario presidencial que: “Dice el Presidente que no te apoyamos para esto, y le dije, dile al Presidente que postuló un ministro, no designó un Secretario de Estado, que yo no soy su empleado, y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños”, en lo que es un contubernio a todos los niveles que explica el porque de tanta impunidad hasta ahora. ¡Ups!

Aunque lo que es la también ex diputada de “La Magui” Zavala, ya ayer salió a defender a su “mariachi”, y decir que todo es una mentira, pero “pos” ni modo que diga lo contrario, por ser la misma cosa, y más cuando Zaldívar llegó al grado de asegurar que Calderón no permitió que salieran aviones al hospital de Sacramento para atender a los niños afectados, según esto para que no se hiciera más grande el escándalo. ¡Tómala!

¿Ya cobran “derecho de piso”?…Y como cuando el rìo suena, es que algo màs que agua lleva, ahora sì que lo ùnico que le faltaba a Cajeme ya podrìa estar pasando, como es el que la delincuencia organizada pudiera estar cobrando el llamado “derecho de pi$o” para operar, a partir de la información que empezara a circular a través de las redes sociales, en la que se da cuenta de ello. ¡De ese vuelo!

Al trascender por medio de la red virtual del supuesto cierre por esa causa de un negocio de mariscos de Obregón, ubicado por la calle No Reelección, entre Sinaloa y 5 de Febrero, que dizque optó por cerrar ante la cobranza ilegal que querían aplicarle, pero sin que sea algo oficial, o atestiguado por alguna instancia policial, porque lo que son las autoridades municipales y comerciales no tienen ningún registro al respecto. ¿Será?

No obstante y que a como está la inseguridad en esa considerada como de las ciudades más violentas de México y el mundo, sí que ya todo puede esperarse, aunque lo que es el alcalde de esa municipalidad, Javier Lamarque Cano, jura y perjura que no hay registros sobre eso, como tampoco alguna denuncia formal por parte de algún afectado, pero sin descartar que pudieran darse algunos hechos aislados. ¡De ese tamaño!

En tanto que lo que son los directivos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de esa localidad, aseguran que entre sus agremiados no se ha presentado esa modalidad delincuencial que ya opera en algunas Entidades del Sur del País, por hasta hoy únicamente ser blanco de los intentos de extorsión y constantes robos, que son con los que “los han traído Lázaros”, por de a cómo han ido al alza. ¡Así el dato!

Pero serán peras o manzanas, pero lo que es la alerta ya está dada, de lo que podría empezar a pasar, después de las matazones que hay, como consecuencia de las disputas entre los diferentes cárteles del “Narco”, de ahí el porque muchos ciudadanos ya han empezado a abandonar ese municipio, y no es para menos, lo que habla de la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad con las que hoy no se ha logrado nada. ¡Ñàcas!

Aboga el “Gober” por alcaldes…Sin hacer mucho ruido y menos aspavientos, pero quien les acaba de adelantar una muy buena nueva a los ayuntamientos, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, como es la de que les está cabildeando un crédito por “Adela”, o anticipado con Banobras, y no sólo para bacheo y pavimentación, sino también para las diferentes necesidades más urgentes que tengan hoy en día. ¡Qué tal!

Para el caso es que el Mandatario Estatal ventilara que: “Estamos gestionando ante Banobras la posibilidad de que adelanten una serie de fondos proyectados a tres años, para que los Ayuntamientos tengan en este momento de mayores urgencias, recursos y que los paguen en los próximos tres años de tal manera que lo que reciben por adelantado no represente una carga financiera para la siguiente administración”. ¡Así el plan!

Y tan ya dio como un hecho lo que será ese sistema crediticio con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que Durazo Montaño manejó que muy probablemente ya quede “amarrado”, o listo para el próximo martes, lo que sí que representaría un “tanque de oxígeno” para los presidentes municipales, hablando en términos financieros, al muchos de ellos estar operando a “medio brazo” por la falta de dinero. ¿Cómo ven?

Es por eso que los “Presimunes” desde ya deben estar “cruzando los dedos” para que dichos préstamos gestionados por Durazo sean toda una realidad, si se toma en cuenta que podrán disponer de esa “lana” que tanto necesitan ahorita, para después irla pagando durante su trienio y no dejarle la “víbora chillando” al que les siga, como tradicionalmente ha sucedido, y que es por lo que han crecido las deudas municipales.

Eso significa que los munícipes beneficiados con esa “cachata” tendrían capacidad económica para hacer obra y cumplirles las promesas de campaña a sus gobernados, no como ahorita que “están viendo para todos lados”, para ver de dónde les llega el apoyo financiero, por muchas de sus Comunas estar en el buró de crédito, y no precisamente porque sus antecesores hayan cumplido en tiempo y forma con sus tràcala$.

Por cierto que el “Gober” ayer tuvo un diálogo con los ganadores al Premio Estatal de la Juventud, a fin de escuchar de viva voz las propuestas con las que triunfaron, además de ofrecerles el que se incorporen a la administración estatal para que sean los responsables de operar los programas y acciones que proponen.

Le abonan a los “autos chuecos”…Por el que vaya que no està quedando, a la hora facilitar la legalizada de los llamados “autos chocolates”, o ilegales de procedencia extranejera, es por el Gobierno del Estado, y para prueba està que acaban de firmar un convenio con la Confederación de Asociaciones de Agencias Aduanales de la República Mexicana, siendo Sonora el primer Estado fronterizo en hacerlo.

En lo que es un pacto con los aduanales que confirmara el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, y con la intención de que la Federación permita que Hermosillo y Guaymas sean puntos extras a las aduanas, porque actualmente sólo en las de Nogales y San Luis Río Colorado se realiza ese proceso, de ahí que además estén solicitando que habiliten las de Naco y Sonoyta, para evitar que se hagan “cuellos de botella”. ¡Mínimo!

Aunado a que con esos aduaneros pretenden topar el costo de sus honorarios en $390 pesos; y el de la verificación ambiental en $357 pesos; y la checada del reporte de robo en $294 pesos, que darán un monto de mil 041 pesos; que sumados al costo de las placas, que es de $2 mil 590 pesos, más los $2 mil 500 de la importada, serían un total de $6 mil 130 pesos por cada “carro chueco” enderezado. ¡Así el cálculo!

Aun y cuando la estimación del Valle Colosio se basa en el decreto de regularización emitido a fines del pasado mes de enero, y no a partir del nuevo que recién prometiera el “Prejidente”, Manuel López Obrador, mismo que según esto contemplará nuevas reglas, entre ellas la eliminación de la intervención de las agencias aduanales, para que no se incrementen los costos, y que no pase de $2 mil 500 pesos como lo anunció. ¡Ajà!

Correo electrónico: [email protected]