Visita alcalde comisaría Miguel Alemán es la sexta gira de trabajo

Inicia proceso de regularización de viviendas, además de recorrer las instalaciones de Villa del Papa donde se implementa el programa Leer para Crecer de OneMission y visitó el comedor comunitario Unidos por Miguel Alemán

Como parte del acercamiento que el Gobierno Municipal mantiene con las familias del Poblado Miguel Alemán, el presidente municipal, Antonio Astiazarán sostuvo una gira de trabajo en la colonia Trinidad Sánchez Leyva donde se llevaron a cabo más de 300 firmas de escrituras de vivienda para iniciar su procedimiento de regularización.

Acompañado por Zaira Fernández Morales, Síndica Municipal del Ayuntamiento, el Presidente Municipal destacó la importancia de atestiguar dichas firmas que forman parte del proceso de brindar certeza jurídica a las más de mil 400 familias que conforman la colonia, mismas que buscan regularizar sus tierras.

“Tener una propiedad dignifica, el ver a nuestros hijos crecer aquí sin la seguridad de que mañana o pasado cuando ya no estemos nosotros cuenten con un patrimonio la verdad es que duele. Por eso es que me emociona mucho este evento porque significa no solamente el hecho de que todas ustedes cuenten con un título sino con un patrimonio y al contar con un patrimonio le dan dignidad a ustedes y a sus familias”, agregó.

Son más de 700 familias las que hasta el momento se han sumado desde que el Gobierno Municipal inició el procedimiento en coordinación con Sindicatura Municipal y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), quienes trabajan en garantizar el patrimonio de sus habitantes.

Conocen programa «Leer Para Crecer» de 1 Mission

En su sexta gira de trabajo en el Poblado Miguel Alemán, el Presidente Municipal recorrió las instalaciones de Villas del Papa donde la Fundación 1 Mission implementa el programa “Leer Para Crecer”, dirigido a niños Triquis con el fin de promover el desarrollo comunitario y erradicar la pobreza por medio de la educación.

Acompañado por Ana González Alvarado, coordinadora de 1 Mission Hermosillo, conoció a los niños que cada sábado asisten a sus cursos de alfabetización, a quienes pronunció unas palabras para motivar su interés hacia el aprendizaje y salir adelante.

Luego de captar las necesidades de las instalaciones, Antonio Astiazarán acudió al terreno en Trinidad Sánchez Leyva con el objetivo de visualizar la intención de la Fundación para construir un parque comunitario que busca beneficiar a más de mil familias.

Visita al Comedor Comunitario “Unidos por Miguel Alemán”

En el marco de actividades relativas a la gira en Poblado Miguel Alemán, el Presidente Municipal convivió con niñas y niños que diariamente se benefician del apoyo que les brinda el Comedor Comunitario “Unidos por Miguel Alemán”.

Acompañado por autoridades municipales, realizaron un recorrido en el que platicaron con el personal encargado de hacer posible la labor de alimentar a la población infantil de Miguel Alemán, como Ancelmo Ayala Corral, responsable del Comedor.

Las actividades realizadas contaron con la asistencia de Zaira Fernández Morales, Síndica del Municipio; Arturo Contreras, Comisario del Poblado Miguel Alemán; Othoniel Montiel, Jefe Operativo de INSUS y Carlos Ordiales, coordinador de voluntarios de 1 Mission en Hermosillo.