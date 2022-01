Vinculan a proceso a ex rector en Oaxaca por el delito de fraude

Pese a ampararse en tres ocasiones para evitar ser aprehendido, Martínez Helmes fue capturado por elementos de la Fiscalía General

Un juez de control vinculó a proceso por fraude a Eduardo M. H., ex rector de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), detenido el pasado 31 de diciembre en la capital del Estado.

Pese a ampararse en tres ocasiones para evitar ser aprehendido, el hombre fue capturado por elementos de la Fiscalía General de Oaxaca (FGO) por defraudación fiscal equiparada por un monto que superaría los 56 millones de pesos.

La acusación corresponde a su ejercicio al frente de la casa de estudios entre 2012 y 2016, cuando presuntamente surgieron las irregularidades financieras.

Por ello, el juez Raúl Bernal Flores determinó vincularlo a proceso, sin que hasta el momento de esta publicación se conozca la medida cautelar que se le asignará.

De ratificarse la prisión preventiva en su contra mientras dura el proceso legal, el ex rector permanecerá en el Penal de San Francisco Tanivet, en el municipio de Tlacolula.

Ayer, integrantes de la comunidad académica realizaron bloqueos en la capital de Oaxaca para exigir la liberación de lo que ellos consideraron un preso político.

Más tarde, el gobernador Antonio Murat dijo que respetaba la autonomía de la universidad, sin embargo, se mantendrá al pendiente del proceso.

«Nosotros seguiremos desde acá pendientes, la Fiscalía también es autónoma y me imagino que ellos consideran que defender la autonomía universitaria es defenderla también de la corrupción, pero eso no lo decido yo lo decide la Fiscalía», expresó en entrevista el mandatario estatal.

Minutos antes de la vinculación a proceso del ex rector, manifestantes quemaron llantas en el crucero de «5 Señores», en la ciudad capital.