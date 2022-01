Venderá Johnny Depp colección de arte digital

Donará ganancia a organizaciones benéficas

La colección del actor llevará el nombre de «Never Fear Truth» e incluirá retratos de amigos y seres queridos como Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Hunter S. Thompson, Heath Ledger, Lily-Rose Depp y Tim Burton

Johnny Depp anunció que venderá sus obras de arte realizadas como NFT (token no fungibles), es decir, gráficos digitales.

De acuerdo al portal NME, la colección del actor llevará el nombre de «Never Fear Truth» e incluirá retratos de amigos y seres queridos como: Marlon Brando, Elizabeth Taylor, Hunter S. Thompson, Heath Ledger, Lily-Rose Depp y Tim Burton; así como un retrato de su difunto perro Mooh y un personaje ficticio creado por su hijo, llamado Bunnyman.

Las pinturas de Depp fueron animadas en 11.111 NFT para convertirse en activos digitales que puedan ser comprados y vendidos a través de tecnología ‘blockchain’.

El protagonista de «Piratas del Caribe» anunció que el 25 por ciento de las ventas será donado a organizaciones benéficas que ha apoyado anteriormente, incluidas: Los Angeles Children’s Hospital, Great Ormond Street Children’s Hospital, Elizabeth Taylor Aids Foundation, NAACP Legal Defense and Educational Fund, Perth Children’s Hospital y The Gonzo Trust.

«Siempre he usado el arte para expresar mis sentimientos y reflexionar sobre aquellos que más me importan, como mi familia, amigos y personas que admiro.

«Mis pinturas rodean mi vida, pero las guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca», dijo el histrión a través de un comunicado.