Toma Antonio Brown despido con humor

Antonio Brown es todo un caso cuando se trata de llamar la atención.

Tras abandonar en el tercer cuarto el partido del domingo, en el que Tampa Bay derrotó a los Jets de Nueva York, el ahora ex receptor de los Bucaneros abordó un Uber y posteó en sus redes sociales cómo iba bromeando en el trayecto como si haber quedado fuera del equipo, y además perder casi un millón de dólares en bonos, fuera una gracia.

Brown fue trasladado a Nueva York por Danny Chalet, conductor del taxi por aplicación cuyo nombre de usuario en Instagram es @Dannyboyhustlehard y cuenta con más de 16 mil seguidores, quien posteó varias fotos de su pasajero. Chalet es conocido como chofer de otros jugadores de la NFL, como Saquon Barkley y Odell Beckham, Jr.

Después de discutir con compañeros de equipo y entrenadores, Brown, de 33 años, se quitó el jersey y los guantes y los arrojó hacia las gradas mientras corría hacia la salida. Al término del juego, el coach de Tampa, Bruce Arians, declaró que ya no formaba parte del equipo.

Brown posteó en su Instagram una foto de sí mismo sin uniforme de los Bucaneros con la frase «super gremlin», y una más con su camiseta y la frase «Big MAD (Making A Difference). Gracias por la oportunidad’.

«¡El futbol es lo que hacemos, no lo que somos! Amor», escribió Brown en una publicación destinada a promocionar la marca Nova Fashion.

Pero la jornada festiva de Brown no terminó con su viaje en carro de alquiler. Por la noche, el también aspirante a rapero que en 2020 sacó un CD con el apoyo de Rick Ross, lanzó una canción titulada ‘Pit Not the Palace’

La policía de Nueva Jersey dijo al DailyMail.com que habían escoltado a Brown al aeropuerto por petición de la directiva de los Bucaneros. Sin embargo, ESPN informó que a Brown se le negó el transporte al aeropuerto porque, como explicó un oficial, «estaba sin camisa y no tenía su cartera».