Tigres se impone 2-1 y quita invicto a Pumas

Es la primera victoria del torneo para los felinos que está en el sitio once, mientras que los universitarios se ubican en tercer lugar

Tigres frenó a los Pumas al doblegarlos 2-1 con un dudoso penal de última hora, en un duelo que vino a quitarle presión al técnico, Miguel Herrera quien logró su primera victoria del torneo, arrebatando el invicto y el liderato a los auriazules.

Los universitarios se quedaron con seis unidades en el tercer lugar del torneo y el cuadro regio llegó a cuatro unidades, ubicándose en el sitio 11.

Una vez más los universitarios hicieron ajustes en su alineación inicial, para suplir las ausencias de Alan Mozo, Marco García y Efraín Velarde.

El técnico Andrés Lillini colocó a Ricardo Galindo en la lateral derecha, Jerónimo Rodríguez en la izquierda y volvió Favio Álvarez.

Tigres tuvo las mejores opciones en el arranque y Nicolás «Diente» López dejo escapar la más clara al minuto 25.

Incluso, López pecó al no cederle el esférico a André-Pierre Gignac, quien estaba en mejor posición.

Los que no perdonaron fueron los Pumas y al 30′, Jerónimo Rodríguez anotó el 1-0, con una excelente definición, tras un pase de Favio Álvarez.

Luego de un segundo tiempo con pocas acciones ofensivas y muy trabado en la media cancha, los primeros ajustes llegaron al 62′, con el ingreso de Juan Pablo Vigón en lugar de Sebastián Córdova.

Del lado de los universitarios, Juan Ignacio Dinenno hizo su aparición entre aplausos, sustituyendo a Rogeiro.

Herrera también movió sus piezas a la ofensiva, tratando de encontrar el empate, apostando a los ingresos de Carlos González y Luis Quiñones.

Al 78′ en un contrarremate el «Diente» López encontró el 1-1 para complicarle el partido a los auriazules.

Juan José Miguel hizo su debut con Pumas para apoyar en la contención, ya que los visitantes se fueron al frente, buscando darle la vuelta al partido.

Finalmente hizo su aparición Omar Islas, goleador de Pumas Tabasco, que no pudo pesar en el terreno de juego.

El debutante Miguel cometió penal sobre el francés Gignac al 90′; está jugada que fue revisada en el monitor, y el colegiado Óscar Mejia validó en medio de la molestia generalizada por el rigor impuesto para penalizar.

Gignac anotó el 2-1 para darle la vuelta al partido al 96′.