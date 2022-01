Tiene «Nacho» Ambriz grandes expectativas

El técnico de los Diablos Rojos se dijo emocionado de vivir su primer torneo en el banquillo escarlata, ya que la historia del equipo obliga a buenos resultados

En Toluca, las expectativas para el torneo Grita México Clausura 2022, son altas con la llegada de su director técnico, Ignacio Ambriz, quien mencionó que la presión o exigencia por llegar al equipo mexiquense le da un toque diferente a su vasta carrera, pues su historia de 104 años y los títulos logrados, le emocionan en su llegada. También comentó que será un nuevo reto en su regreso a la Liga MX, y no le ‘espanta nada’, pues está acostumbrado a que su vida esté llena de retos.

«Las expectativas siempre son grandes, más cuando llegas a un club como Toluca, que tiene un historial muy grande y te emociona ver a tanta gente importante logrando títulos. Eso de la presión o de la exigencia o ilusión de que haya llegado, me viste mucho. No me espanta nada, mi vida ha sido de retos, y hoy me toca con este equipo”, mencionó el técnico.

«Nacho» reconoció que su travesía por Europa, dirigiendo al SD Huesca de la segunda división de España, era un sueño que pudo cumplir por muy poco tiempo, pero no se lamenta del «fracaso» obtenido, pues considera que ha aprendido de los errores, además de implementar nuevas ideas y estrategias aprendidas del viejo continente, con los Diablos Rojos.

«Era un sueño que tenía y me hizo despertar muy rápido. Nunca me imaginé que las cosas sucedieran tan rápido y mi regreso fuera así. No me arrepiento de nada, al contrario, me ayudó a conocer otras cosas que se están manejando en Europa, las estamos llevando en Toluca y nos ha ido bien”, agregó.

Por último, el timonel escarlata no ocultó su felicidad e ilusión de poder dirigir a un equipo histórico como Toluca, el tercer más ganador en el fútbol mexicano, por lo que espera cumplir con los objetivos de regresar al protagonismo y romper con la sequía de 12 años sin levantar un título. Todo ello, con trabajo y humildad, sello que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

«Muy contento y muy ilusionado de que el Club Toluca se haya fijado en mi para venir a trabajar. Es un espectáculo entrar a este club; sus instalaciones, cómo se ha comportado la gente conmigo, con un dueño que pide trabajo, humildad, y eso va muy pegado a mí”, sentenció el estratega choricero.