Tiene América Femenil contundente triunfo

América Femenil sufrió, pero cerró fuerte el encuentro y se salvó de perder puntos en el Alfonso Lastras.

Las Águilas tardaron en encontrarse pero con tres dianas en la recta final del partido vencieron 4-1 al Atlético de San Luis, que le hizo partido pero que no pudo arrebatarle una unidad.

América, que no tuvo a su DT Craig Harrington en la banca tras ser suspendido por una polémica agresión verbal, se fue arriba temprano con un cabezazo de Janelly Farías, quien aprovechó una mala salida de la guardameta para poner el 1-0.

Las potosinas respondieron con un remate bombeado de Citlatli Hernández, que fue rechazado en la línea de gol cuando ya había superado a la portera Renata Masciarelli.

Sin embargo, al 36′ llegó Magdalena Zepeda para mandar a la red un balón que tomó en el área grande, después de que la guardameta americanista se había perdido en la salida.

En el complemento, las de Coapa dominaron el partido y, aunque no fueron claras al frente, se encontraron con las dianas de la diferencia.

A 12 minutos del final, la norteamericana Sarah Luebbert fue derribada en el área con una barrida, pena máxima que aprovechó Katty Martínez para mandarla a la red; a dos minutos del final, Daniela Espinosa se encontró sola en el área rival y con un cabezazo aumentó la ventaja.

Martínez labró su doblete con un testarazo a pase de Espinosa. La victoria las dejó en el quinto lugar de la tabla con siete puntos.

En tanto, el cuadro femenil de Pumas sigue sin levantar pues igualó 0-0 con Querétaro, resultado con el que llegaron a tres encuentros sin victoria.

Las auriazules se estancaron en el sitio 13 con cuatro puntos.