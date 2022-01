Sorprende Puebla a los Tigres de visita

Los felinos ligaron dos sin ganar en lo que va del torneo Clausura 2022 y la próxima jornada se meterán a CU para enfrentarse a Pumas

Luego del anuncio del nuevo estadio y tras estrenar sistema de iluminación en el Uni, Tigres es exhibido por Puebla que lo vence 2-0, en duelo de la fecha 2 del torneo Clausura 2022.

El equipo de Miguel Herrera no encuentra acomodo en la zaga y exhibe grandes carencias en los contragolpes en contra. Para colmo, todo indica que Carlos Salcedo, quien anotó un autogol, no seguirá como felino.

Tampoco es contundente y nuevamente lo demostró, pues ni Gignac, ni Quiñones, ni Thauvin y compañía supieron abrir a un Puebla que con muy poco evidenció al cuadro felino.

Con la derrota, los Tigres se estancaron en un punto luego de dos partidos en el torneo.

Dos goles de La Franja en el primer tiempo y un penal fallado por André-pierre Gignac en los minutos finales sentenciaron la derrota felina.

Además, por el descalabro, la afición de los Tigres abucheó al equipo. El próximo partido de los auriazules será el domingo 23 ante los Pumas, que llevan paso ganador con dos victorias.

El técnico Miguel Herrera había sacudido su once inicial al darle juego a Nico López, Javier Aquino, ya recuperados del Covid, además del regreso de Rafael Carioca y Luis Quiñones.

Sin embargo, los Tigres se toparon con unos camoteros que aprovecharon un autogol de Salcedo y un penal que cometió Quiñones.

Tigres tuvo el primero en lo botines del colombiano, pero falló en la definición ante Anthony Silva.

Al minuto 27, Maximiliano Araujo se asoció con el ataque poblano y tiró al poste, pero el balón fue a dar al cuerpo de Salcedo, quien lo metió en propia puerta.

Este pudo ser el último juego de «El Titán» con la camiseta felina, pues se habla que está cerca de cerrar su fichaje con el Toronto de la MLS.

Cuando agonizaba el primer tiempo, Quiñones cometió un penal sobre Emanuel Gularte y Pablo Parra lo convirtió en gol para el 2-0 ya en tiempo de compensación del primer tiempo.

En el segundo tiempo, Tigres salió con un futbol más agresivo, pero Gignac no anduvo fino, además de las atinadas atajadas de Silva.

Sobre el final, Guido Pizarro generó un penal que parecía inexistente, pero que Gignac erró.

De esta forma, los felinos ligaron dos sin ganar en lo que va del torneo Clausura 2022 y la próxima jornada se meterán a CU para enfrentarse a Pumas.