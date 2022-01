Sin Medias Tintas

¡Del tingo al tango Durazo!

¡Del tingo al tango Durazo!…Y quien el fin de semana, sí que nomás no tuvo descanso, es el gobernador Alfonso Durazo, por la agenda tan cargada que encabezara, empezando el viernes con la visita que le hiciera el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, para revisar lo referente al inicio de los trabajos de la modernización del puerto guaymense, y lo de la inseguridad en el Centro y Sur de la Entidad. ¡Órale!

Por si eso fuera poco también recibió a los cónsules de Estados Unidos en Hermosillo y Nogales, Ken Roy y Laura Biedebach, respectivamente, para analizar proyectos de infraestructura y desarrollo con miras a promover inversiones que generen seguridad y prosperidad compartida, en áreas como la carretera, marítima, energética y aduanera, a fin de atraer capital extranjero y turismo estadounidense. ¡De ese pelo!

Sumado a que Durazo Montaño igual se dio tiempo para clausurar en Álamos el Festival Ortiz Tirado (FAOT) 2022, que contra viento y marea, o con todo y la pandemia de Covid-19, pudo llevarse a cabo de manera híbrida, o presencial y virtual, de ahí que hiciera acto de presencia para bajar el telón de esa fiesta cultural y del bel canto, y reconocer el esfuerzo realizado para no cancelarlo por tercera ocasión. ¡Qué tal!

Y ya andando por aquellos lares del Estado, el Mandatario Estatal aprovechó para pasarse a Obregón y lanzar un plan en aras de recobrar la tranquilidad en esa insegura localidad, al que han llamado Jornadas Permanentes de la Paz, que consiste en reforzar la vigilancia en las zonas màs conflictivas de esa ciudad, que por algo està considerada como la quinta màs violeta, no solamente de Mèxico, sino del mundo. ¡Zaz!

Es por eso que con esa intenciòn la primera autoridad sonorense le tomara protesta al comité vecinal de Villa Bonita, que también comprende los fraccionamientos Alameda, Ampliación Alameda y Pradera Bonita, por ser en el que màs ìndices delictivos hay, en lo que tiene que ver con homicidios dolosos, ejecuciones, balaceras y asaltos a comercios y transeúntes, y que es por lo fuera escogido para empezar. ¿Còmo ven?

En lo que es una estrategia preventiva que consistirà en que durante las 24 horas del dìa se realizaràn patrullajes en ese sector elegido, por parte de la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional, Ejèrcito y la Secretaría de Marina, con la misiòn de tener a raya al hampa, y vaya que sì que hace falta, por la alta cifra de asesinatos que sigue habiendo, porque lo que es en el actual enero, ya casi llegaban a los 50. ¡Pàcatelas!

Y a la par de que de esa forma “le echaran montòn” a los hampones en Cajeme, por el estilo el Ejecutivo se “dio un voltiòn” por Loma de Guamúchil para supervisar el avance de las obras que se realizan hoy en día, como parte del Plan de Justicia Yaqui impulsado por el “Prejidente”, Manuel López Obrador, cuyas construcciones iniciaron el 21 de febrero de 2021 para beneficiar a los habitantes de ese grupo étnico.

Con lo que una vez más se puso de manifiesto que por Durazo no está quedando, a la hora de agilizar esos trabajos para cumplirle sus demandas a los yaquis, con todo y que ellos no están poniendo de su parte, por de a cómo han continuado con sus bloqueos carreteros en ese punto, al igual que en el de Vìcam, como lo evidencia el que en los últimos días golpearon a otro trailero por no pagarles una doble cuota para pasar.

Dan más plazo pa`l Predial…Los que vaya que estàn mostrando sensibilidad, son el alcalde y la Tesorera Municipal, Antonio Astiazarán y Flor Ayala, como lo exhibe que en la pasada sesión de Cabildo se aprobara una prórroga para que los descuentos de hasta el 15% en el pronto pago del impuesto Predial se extienda durante todo el mes febrero, cuando tradicionalmente nomás tenían vigencia en enero. ¡De ese vuelo!

En lo que es una buena noticia que sí que “les caerá de maravilla” a las familias hermosillenses, como lo ponderará Astiazarán Gutiérrez, y es que ahora tendrán más tiempo para cumplir con esa contribución que se destina para financiar los servicios públicos más básicos que presta el Municipio, en lo que es una nueva oportunidad que se les dará, por de a cómo la epidemia a afectado a la economía familiar. ¡Así la chanza!

Al ser una ampliación de esa promoción que estarán haciendo Ayala Robles Linares y compañía, para quienes hagan sus pagos de ese gravamen en línea, mediante la página web y app móvil de Hermosillo Gob., con lo que se da por descontado que serán más los que podrán aprovechar esa rebaja que ya es algo, por en la actualidad cualquier disminución ser importante, por lo escaso que están los pesos y centavos. ¿Qué no?

En tanto que junto con pegado los regidores también “palomearon” por unanimidad, por lo que ya es oficial, el programa del “Seguro Contra Robo a Casa Habitación”, así como el de “Garantía de Cero Baches en tu Colonia”, para que quienes estén “al corriente” en lo que es la liquidación del mismo predial, reciban una garantía de que estarán asegurados, en caso de ser víctimas de un atraco en sus domicilios. ¡De ese tamaño!

Pues se indemnizará por robos hasta por una cantidad de $3 mil a $25 mil pesos, presentando los comprobantes de los bienes hurtados, y cumpliendo con los requisitos solicitados; y con respecto al bacherìo deberá reportarse a través de la aplicación móvil Hermosillo Gob., y para lo cual tendrá que estar ubicado frente a la vivienda del denunciante, y pasar siete días sin repararse para que le reembolsen ese impuesto.

“Pegan” exhibida a “Presi”…Donde todo hace indicar que salieron de Guatemala para entrar a “Guatepìor”, es en el Ayuntamiento de Navojoa, por la evidente ingobernabilidad que hay, y que dicen que es propiciada por la incapacidad y constantes ausencias del simulacro de Presidente Municipal, Mario “Mayito” Martínez, y es que en los primeros cuatro meses de gestión le han renunciado cinco funcionarios. ¡Palos!

Aunque lo que ya vino a confirmar que algo anda mal, y con tendencia a “empìorar”, en torno a la carencia de autoridad de Martínez Bojórquez, es que la última servidora que dejara el puesto, como es la ex Secretaria de Programación del Gasto Público, Alejandra Aceves Barreras, llegara al grado de ventilar que lo hizo por temer por su seguridad y la de su familia, como consecuencia de su intentona de querer poner orden. ¡Tómala!

De ahí que para “curarse en salud” es que Aceves hiciera público un comunicado de las razones por las cuales dejaba el cargo, y entre otras señalando con “dedo de fuego” al cabecilla del Sindicato Único de Trabajadores de la Comuna, Ramón René García Vallejo, a raíz de un conflicto originado porque el Fondo de Ahorro de los trabajadores ya no se lo depositaron en su cuenta personal, sino ahora en la de la organización sindical. ¡Ups!

Si se analiza que evidentemente también es una exhibida para “El Mayito” Martínez, por a todas luces dejar hacer y deshacer, en lugar de respaldar a sus colaboradores, en lo que aseguran que es una omisión que es de entenderse, a partir de que generalmente se la lleva ausente, ya sea por andar de viaje, o porque está enfermo, motivo por el cual es que hasta “corrió el run run” de que pudiera ser reemplazado. ¡Vòitelas!

Sin embargo lo que es esa balconeada que “les pegara” Alejandra, ya habla de la crisis que hay hacia el interior del equipo del “Presimun” morenista, si es que todavía puede llamársele así, después de que en las mismas circunstancias de inconformidad y por dejar pasar ya le renunciaran la titular de la Policía Municipal y el Tesorero, es decir, quienes eran sus principales subalternos, y a quienes “dejara morir solos”. ¡Ñàcas!

Llevan terapias a domicilio…La que sí que está yendo más allá a la hora de sumar voluntades para ayudar a los grupos vulnerables, y a quienes más lo necesiten, es la directora del DIF Sonora, Lorenia Valles, por como están reforzando el programa Unidades Móviles de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), que se creara a raíz de la epidemia de coronavirus. ¡Así el acierto!

Y para prueba está el que Valles Sampedro y compañía acaban de promover y recibir una donación de diez camas ortopédicas que utilizarán para extender ese esquema de atención a domicilio, como parte de un plan para llevarles terapias físicas a los pacientes que por diversos factores no pueden acudir al CREE Hermosillo, y así puedan continuar con sus procesos de recuperación, para que estén en mejores condiciones de salud.

Toda vez que debido a la emergencia sanitaria pandémica que se vive hoy en día, es que se presentó una disminución en la asistencia a las sesiones de rehabilitación física de las personas que son atendidas en el mencionado centro rehabilitador, y que es por lo que idearan ese modelo para acercarles a sus hogares ese servicio, mediante las visitas que llevan a cabo un equipo multidisciplinario. ¡A ese punto la cobertura!

No en balde es que Lorenia agradeciera al personal del Voluntariado del DIF estatal la gestión de esa donada, que también incluyera auxiliares auditivos, y que es producto de la suma de esfuerzos con un sentido social entre servidores públicos y la sociedad civil, como lo exhibe el que en esta ocasión “estén echando el extra”, a fin de no dejar desprotegidos a todos aquellos que requieren de una terapia para mejorar su calidad de vida.

Ya que dichos camastros serán destinado para quienes tienen algún tipo de fractura, parálisis o luxaciones; lo que les permitirá que tengan una evolución en sus padecimientos, en vez de quedarse aislado. ¡Mínimo!

