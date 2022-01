Sin Medias Tintas

Exigen vacuna contra el Covid

Fuera de la jugada la Codeson

¡“Le buscan en lado” a yaquis!

Niegan “blindaje” a ex Alcalde

Exigen la vacuna antiCovid…Y con la ni tan novedad de que ya algunas empresas aseguradoras están inventando pretextos para no pagar los gastos hospitalarios de sus asegurados que se contagien de Covid-19, porque ahora les están poniendo la condición de que estén vacunados para hacerles valida la póliza, salvo cuando no lo hagan por cuestiones de salud, pero siempre y cuando estén avaladas por un médico. ¡Zaz!

O séase que así está esa limitante que ahora les estarán imponiendo a sus clientes, de acuerdo a lo ventilado por presidente del Comité de Daños de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Homero Monreal González, dizque porque ya quedó demostrado que en el último trimestre, de cada 10 personas con ese tipo de aseguranza que llegaron a un hospital, 7 no estaban inmunizadas contra ese mal. ¡De ese pelo!

Es por eso que las compañías Axa Seguros y Sura fueron las primeras en imponer “a chaleco” esa clausula restrictiva, a partir de que durante la actual pandemia el mayor gasto que han registrado es por esa enfermedad, incluso superando el de desastres naturales, y que es por lo que ya no quisieron seguir perdiendo por ese concepto, debido a que es de sobra conocido que “la ca$a nunca pierde”. ¡Así de ventajosos!

Porque en base a las estadísticas que están manejando, y que es en las que se están excusando para no atender hospitalariamente a quienes hayan ignorado el proceso de vacunación, es que según los datos revelados por Monreal González, el 70% de los casos que han atendido generaron gastos excesivos por la intubación, o el internamiento en cuidados intensivos, como consecuencia del agravamiento que presentaron. ¡Ajà!

De esa forma están “asegurándose a lo chino” para ya no gastar más, bajo la justificación de que buscan que no suban los costos y eso propicie que tengan que incrementar las primas que cobran, en lo que es una disposición excluyente que hasta el momento únicamente han implementado Axa Seguros y Sura, de las más de 50 que hay en el mercado, aunque no descartan que las demás vayan a seguir con esa misma política.

Por lo que derivado de que ahora ya no tendrán el hospital asegurado, el mensaje que les está mandando a sus afiliados, es que mejor se apliquen ese biológico contra ese padecimiento gripal, que puede llegar a ser letal, bajo el argumento de que reduce las probabilidades de contagio, pero sobre todo de agravarse, al estar demostrado que los síntomas son menores, y que es de lo que se están “agarrando”. ¡De ese tamaño!

Fuera de la jugada la Codeson…Partiendo de que lo que mal empieza “pìor” acaba, es por lo que dan cuenta que quien hasta ahora ha sido un autènico fiasco, por nomàs “no estar en la jugada”, es el de la Comisiòn del Deporte de Sonora (Codeson), Erubiel Durazo Càrdenas, y para muestra està el que ni siquiera ha asegurado la màs mìnima operatividad, como lo exhibe el que sigan abundando las quejas al respecto.

Tan es asì que para quien dude de lo anterior, para evidencia està que el ex jugador profesional de beisbol no ùnicamente no ha dado los màs mìnimos resultados en esa funciòn, por hasta ahora habersela llevado en el limbo, o sòlo “dando bola”, como se dice en el argot, sin que ademàs de eso hasta ahora no se ha preocupado por garantizar el que existan las instalaciones màs bàsicas para los deportistas. ¡Pàcatelas!

Y una seña de ello son los reiterados reclamos y denuncias ventiladas por todos los medios, como por ejemplo las de los competidores de nataciòn, a los que no les han querido encender las calderas de las albercas para que puedan entrenar en agua templada en la actual època de frìo, y es que señalan que lo que es al “Eru” Durazo simplemente “le ha valido”, al no importarle que puedan quedarse “torcidos” por lo helado. ¡Palos!

Por el estilo balconean que han estado batallando con esa incompetencia y dejadez en todas las especialidades deportivas, sin que el gris de Durazo Càrdenas se haya dignado a dar la cara y menos una explicaciòn, razòn por la cual es que consideran que la Codeson es de las àreas que hasta hoy ha quedado a deber, por no estarse viendo una reactivaciòn en ese àmbito, sino todo lo contrario, como lo denotan esas “puestas de dedo”.

De ahì que por eso digan que con Erubiel se saliò de Guatemala para entrar a “Guatepìor”, derivado de que al margen de que en el “beìs” haya sido un personaje, pero ciertamente que eso no es suficiente cuando no se tiene el perfil para ser una organizador y promotor de la gente, que es lo que se necesita en el renglòn deportivo, por ser de una personalidad que està muy alejada de lo que es un lìder, ni nada que se le parezca.

“Le buscan en lado” a yaquis…Por el que no està quedando, a la hora de encontrarles el lado a los alzados de la tribu yaqui, es el gobernador Alfonso Durazo, como lo pone de manifiesto el que de nuevo se haya reunido con ellos, en compañía de las autoridades federales y municipales, y con la mira puesta en “darle vuelta a la hoja”, en torno la condición que guarda ese grupo étnico, en cuanto a sus rezagos. ¡Así el dato!

Al de viva voz Durazo Montaño refrendarles, que con las acciones que se están llevando a cabo, vía el Plan de Justicia Yaqui promovido por la Federación, a partir de un diálogo directo y constructivo, la intención es la de mejorarles sus condiciones de vida, a partir de atender las principales necesidades que tienen en lo relacionado con el abasto de agua, vivienda, empleo y salud, entre otras problemáticas. ¡Ni màs ni menos!

Casi por nada es que con todas sus letras señalara que: “Yo digo las cosas con pasión, con compromiso, y quiero sumar mi esfuerzo para que junto con el respaldo del presidente López Obrador le demos un giro a la situación de la etnia yaqui. Desde la época del general Lázaro Cárdenas no han conocido a un presidente que se preocupe como el presidente López Obrador por la etnia, que manifieste un compromiso por la etnia”.

Aun así también les dejó en claro que tendrán que poner de su parte, porque aunque se entiende que tengan desconfianza ante las nuevas propuestas que les están haciendo, después de tratar con tantos gobiernos, tiempo en que solamente los trajeron a puras promesas, pero sin cumplírselas, el punto es que mientras que algunos de sus grupos más se resistan a sumarse, eso aplazará las soluciones de fondo que se buscan.

Y un mal ejemplo de esa resistencia lo representan los bloqueos carreteros que mantienen desde hace años en la carretera de Cuatro Carriles, a la altura de Vìcam y Loma de Guamúchil, con el que están haciendo pagar a justos por pecadores, al cobrar, o extor$ionar con una cuota a los viajeros, bajo el pretexto de que no les han resulto sus exigencias, cuando lo verdad es que ya les están dando respuesta como nunca antes. ¡A ese grado!

Niegan “blindaje” a ex Alcalde…Para que vean que ¡de que lo$ hay, lo$ hay!, al que balconean que ademàs de “rata de dos pata$”, ahora lo estàn señalando de sinverguenza, es al ex alcalde de Empalme, Francisco Genesta, y es que después de no comparecer ante la Comisión Especial Plural y de la Contraloría Municipal, apeló ante el Tribunal de Justicia Administrativa para no hacerlo, pero le dieron pa`tras. ¡Mínimo!

Eso explica porque al acusado de lo “pìor” y hasta de ladròn del morenista de Genesta Sesma lo seguiràn citando, o llamando a cuentas, en base a lo destapado por el encargado del órgano de Control y Evaluación Gubernamental Municipal, Leobardo Olmos, al asegurar que después de esa esperada negativa que le dieran, el procedimiento en su contra por de$falco al patrimonio público continuará conforme a la Ley. ¡Glùp!

Al apuntillar que: “Va a continuar la investigación y también por parte del ISAF, que habrá de turnar todos los delitos graves que se encontraron en las auditorías y los presentará ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, y el Ayuntamiento está haciendo lo propio para reunir los elementos necesarios y poder presentar la querella penal, y que la propia Fiscalía actúe ante los tribunales y se judicialicen los procedimientos”.

De tal forma que eso explica porque Francisco Javier se ha querido hacer “ojo de hormiga”, al igual que varios de los ex funcionarios con los que formara una camarilla del 2015 al 2018, y es que les achacan una serie de raterìa$, cuyo monto millonario no había sido cuantificado de manera definitiva, porque lo que es hasta noviembre del 2021 se estimaba en más de $10 millones de pesos, pero aun faltaban auditorías. ¡Ups!

Si se toma en cuenta que tan sólo la Auditoría Superior de la Federación le detectó un daño de $35 millones de pesos en recursos federales, más los que habrán de anexarle por concepto de las irregularidades que le han sacado a flote en lo referente a la obra pública, por lo que de ese tamaño son los “manoteo$” que les están imputando, y por lo cuales ni siquiera a querido dar la cara, lo que habla de que e$o y mà$ está e$condiendo.

Correo electrónico: [email protected]