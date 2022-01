Sin Medias Tintas

No becarán a las embarazadas

¡Queda mal el titular de Salud!

Apuesta el “Gober” al diálogo

Modernizaràn Parque Madero

No becaràn a las embarazadas…Y cuando ya creía haberse visto todo, resulta que afloró un nuevo escándalo, como es el ahora provocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cuya titular es María Elena Álvarez Buylla, al presentar una propuesta para modificar las reglas de las becas, en la que la novedad será retirarle el apoyo económico a las estudiantes embarazadas, y por incapacidad temporal.

Eso aunado a que en ese anteproyecto de modificación de reglamento enviado por el Conacyt a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), también contempla cancelarles esa prestación becaria a los alumnos que participen en protestas políticas, tanto en México como en el extranjero, con lo que les estarían coartando su derecho de expresión, así como de manifestación, de ahí que las airadas críticas no se hicieran esperar. ¡Zaz!

Aunque lo que ha generado más reacciones en contra, es esa nueva lógica de Álvarez Buylla y sus asesores, o desorientadores, de que ¡estudias o eres mamá!, en lo que de entrada consideran que es un atropello y discriminación contra la mujer, además de ser un retrocesos abismal, por la forma en que de un plumazo les están condicionando el derecho a desarrollarse, con esa cláusula negativa que les estarían aplicando. ¡Palos!

En lo que es una iniciativa de reforma que desde ya es calificada como una soberana incongruencia, si se parte de la misión que de origen tiene esa institución, como es la de promover el avance de la investigación científica, la innovación y la modernización, pero con esas disposición que se les filtró, estarían yendo para atrás como el cangrejo, al descartar a féminas científicas, investigadoras y demás. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que al difundirse proposición, que por algo ya ha tachada como una aberración, y la cual aun no se aprueba, pero ya puede consultarse en Internet, lo que son las organizaciones de Derechos Humanos y promotoras de las políticas públicas ya han puesto el grito en el cielo, y no es para menos, por esa exclusión que se está haciendo, y de manera por demás discriminatoria, y que es por lo que la están criticando. ¡Ñàcas!

Porque eso de prohibirles manifestarse ya lo había hecho antes la Comisión Nacional del Deporte (Conade), para que no le señalaran sus malos resultados, pero a lo de evitar que se embaracen nunca habían llegado, aun y cuando María Elena y sus segundones ahora quieran excusarse, al emitir una carta aclaratoria para decir que en el sexenio del panista Felipe Calderón también hicieron lo mismo, pero no en lo referente a los embarazos.

De ahí la comidilla que hay en estos momentos, cuando se está en vías de esa aprobación, extrañándose por cierto la ausencia y defensa de los diferentes grupos feministas, de esos que hasta vidrios quiebran y rayan paredes, por ser una cuestión de degradación que sí que amerita como para que ya estuvieran levantando la voz, pero curiosamente hasta ahora han guardado silencio, lo que está de no creerse y entenderse. ¿Qué no?

¡Queda mal el titular de Salud!…Al que vaya que “le saliò el tiro por la culata”, es al secretario de Salud estatal, José Luis Alomìa Zegarra, porque apenas y había dicho que la pandemia del Covid-19 ya se estaba desacelerando, cuando volvió a imponerse un nuevo récord de contagios para un día, al contabilizarse mil 342, con lo que todo hace indicar que nomás retrocedió, pero para agarrar aviada y repuntar. ¡Vòitelas!

Y es que después de los dichos del epidemiólogo de origen peruano, se han registrado varios días arriba del “milagro” de infectados, para un acumulado de más de 144 mil; y casi nueve mil 500 muertes, en lo que a querer y no, pero es una mal síntoma que hace presagiar que la actual cuarta ola de esa enfermedad todavía irá pa` rato, con todo y que se hablaba de que podría disminuir para finales del ya agonizante mes de enero.

Mientras que la cosa a nivel nacional anda igual, o más bien “pìor”, como lo refleja el que ya también volvió a los más de 500 muertos en 24 horas, con promedios de alrededor de 50 mil envirulados diarios, lo que deja en claro que ese padecimiento ha vuelto a tomar vuelo, como lo exhiben esas crecientes estadísticas, mismas que en su mayoría han sido causadas por la nueva variante Òmnicron, que sigue “pegando con tubo”. ¡Glùp!

Ante lo que igualmente suponen que las enfermas condiciones continúan estando dadas, para que la Entidad permanezca en color naranja, o riesgo alto, en el semáforo epidemiológico, y que es en el que también está Hermosillo, con cerca de 500 infecciones “de harina”, lo que habla de que la situación se mantiene en condición delicada, aunque los que no han abundado son los decesos, ni las personas graves. ¿Cómo ven?

Es por eso de la consigna que hay de no confiarse, y mucho menos relajarse en cuanto a las medidas de prevención, y por el contrario hay que persistir en los cuidados más básicos, como es el uso de cubrebocas y guardando la sana distancia, por estar más que comprobado que las vacunas no evitan el contagio, sino que sólo aumentan las probabilidades de que los pacientes no se agraven. ¡Esa es la ventaja!

Apuesta el “Gober” al diálogo…Ahora sì que contra todo lo que pueda decirse, pero en el que por fin se està “viendo una luz al final del tùnel”, es en el eterno conflicto en el que han estado involucrados los mineros de la Sección 65 del Sindicato Minero de Cananea por casi 15 años, luego que finalmente se lograra que las partes en pugna se sentaran a la mesa de las negociaciones para buscar una solución. ¡Órale!

Lo anterior como resultado de una encerrona que promoviera en la Ciudad de México el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y en la que participaran la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, así como subsecretario de Gobernación, Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, tan es así que manejara que ya se determinó una ruta para solucionarlo. ¡Qué tal!

Prueba de ello es que el Mandatario Estatal adelantara, que como parte de ese encuentro inicial de entrada pactaron un par de acuerdos, el primero será dar una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para comunicarles que se acepta la condición de facilitador para arreglar ese lío que data del 2007; y el segundo impulsar reuniones con el Grupo México para atender de fondo ese problemón laboral.

Por lo que así está el saldo que expusiera Durazo Montaño, en torno al desenlace de esa cumbre, que dan cuenta que tuvo lugar en los mejores términos, como lo pone de manifiesto el que a dúo con Luisa María y Alejando, al final de la misma hubiera emitido un video mensaje por las redes sociales, para exponer el como les había ido, que en base a lo que expresaran, fue con un sentido de lo más positivo. ¡Así el dato!

Toda vez que la coincidencia que hubo, es de que le estarán apostando al diálogo, en aras de resolver esa problemática de una vez por todas, para que ya no continúe haciendo crisis de manera cíclica, o cada cierto tiempo, como en la última quincena, en la que como medida de protesta llegaron al punto de bloquear durante varios días la carretera internacional, en el tramo entre Imuris y esa Ciudad del Mineral. ¡Pàcatelas!

Es por lo que concluyen que ya se planchó el terreno para que eso no vuelva a pasar, como lo denota el que la par se abordaran temáticas asociadas al Plan de Justicia para Cananea impulsado por la Federación. ¡Mínimo!

Modernizarán Parque Madero…Quien està màs que claro que està empezando por lo màs priorotario, o lo que es ¡primero lo primero!, como dicen popularmente, es el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez, partiendo de la buena intención que se trae de buscar rescatar el Parque Madero, que en el último tiempo ha venido decayendo, antes de querer transformar otras áreas como el cerro de La Campana. ¿Será?

Para el caso el Presimun” hermosillense acaba de reunirse con los operadores del Patronato de Apoyo de ese emblemático espacio de recreo, que es presidido por Germán Cázares Sánchez, con la intención de acordar compromisos para diseñar y ejecutar un plan que permita cambiar para bien la imagen de ese único “pulmón” con el que cuenta la Capital, pero de una manera integral y radical como ya le urge. ¡Así el dato!

Con ese fin se hizo acompañar por los representantes de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), así como de Parques y Jardines, para escuchar los planteamientos que le hicieron en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la vegetación, pero también la seguridad y los antecedentes históricos, entre otros, a fin de que se piense en todo, y no sólo en lo ornamental. ¡De ese vuelo!

Sin embargo lo que demuestra que en esta ocasión sí está queriendo ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, con relación a su remodelación, es que en el marco del recorrido que hiciera por esa área verde, se analizara la posibilidad de establecer un convenio tripartita de colaboración entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y esa asociación civil, y en el que también se convoque a la comunidad para que aporte ideas.

Aun así en lo inmediato ya implementaron acciones, en lo que llegan las de mediano plazo, como es el tomar nota de lo que le hace falta a la fuente para que funcione “al cien”; e igual requerirán a Agua de Hermosillo (Aguah) para que rieguen con líquido tratado, mediante la colocación de una tubería de línea morada enlazada a un sistema de distribución interno, por lo que es así como ya se están abocando, es decir, “como de rayo”.

